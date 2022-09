La mujer a la que una piedra causó graves destrozos en su coche el pasado domingo, a última hora de la tarde, ha denunciado a través de este diario la indefensión en la que se encuentra al haberse quedado sin su vehículo. Se trata de una carencia fundamental en su día a día ya que le resulta imprescindible para acudir a trabajar, entre otros usos.

Una piedra de gran tamaño se desprendió sorprendentemente de un acantilado en la urbanización de Serpentona, que pertenece al municipio de Ciutadella, situado en la calle Ladera, junto al Passeig del Riu. La roca impactó en la puerta lateral trasera, como se aprecia en la imagen, y la dejó inservible. «Me vinieron a buscar al restaurante donde trabajo y luego Policía y Protección Civil me dijeron que no me preocupara porque enviaban toda la documentación al Ayuntamiento y lo solucionarían».

La propietaria del vehículo pidió cita el martes con la alcaldesa de Ciutadella, pero no pudo hablar con ella y la remitieron a un abogado del consistorio. «Me dijeron que el desprendimiento tenía que ver con el cambio climático y que, en todo caso, tenía que reclamar a la Conselleria de Medio Ambiente del Govern porque era la competente», explica la joven dueña del Volkswagen Polo dañado.

Como quiera que el vehículo solo cuenta con seguro a terceros, la mujer ahora se encuentra sin coche y sin una alternativa para desplazarse a diario desde Es Mercadal, donde reside, hasta Cala Galdana, donde trabaja.

«Me dijeron que recogiera toda la documentación, incluido el atestado policial para que el me han pedido 30 euros, y que mi compañía de seguros tramite la reclamación ante Medio Ambiente, y en eso estamos», explica la afectada, «pero mientras tanto estoy sin coche».