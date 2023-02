No hubo conclusiones finales en el juicio celebrado este miércoles porque este no concluyó. Faltó la declaración fundamental de la inspectora de trabajo que no había sido citada para la vista, y cuyo testimonio debe ser clave ante lo aportado por los peritos de la acusación y la defensa. Lo hará en la continuación de la vista el próximo día 22 y será entonces cuando fiscal y abogados expondrán sus conclusiones finales.

El pasado septiembre se celebró un juicio a prevención pero el acusado no aceptó el acuerdo propuesto por la otra parte ya que suponía hacer frente a la indemnización de 352.000 euros solicitada por el fiscal en concepto de responsabilidad, inasumible para la empresa. La defensa, en el peor de los casos, admitiría una posible infracción pero en ningún caso un delito penal.