Le robaron su coche en la madrugada del día de Sant Joan, en Ciutadella, entre las 5 las 9 de la mañana. Lo había estacionado en la calle Signe Aries, en Sa Caleta, y transcurridas dos semanas desde entonces no ha conseguido recuperarlo.

El joven mallorquín puso la denuncia en Comisaría el mismo día 24 tras comprobar que el coche, un Renault Kadjar blanco, matrícula 7283 KVR, de solo cuatro años, no estaba donde lo había aparcado con sus amigos con quienes se había desplazado desde Mallorca para disfrutar de las fiestas de Ciutadella.

El joven regresó a Mallorca el día 25, y desde allí ha hecho gestiones con la Policía Nacional y otras policías locales de otros pueblos de la Isla. «Lo que me parece inaudito es que no haya una coordinación entre ellas porque la de Alaior, a la que me dirigí, por ejemplo, no tenía ningún comunicado de que había un coche, el mío, que había sido robado», indica el dueño. En el puerto de Ciutadella también le dijeron que no tenían información sobre un coche robado por si hubiera tratado de salir de la Isla.

El hombre, junto a su padre y dos amigos, estos en moto, volvieron a Menorca el martes y recorrieron la Isla para encontrar el vehículo, sin éxito.