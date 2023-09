Los dos hermanos detenidos por el robo con alunizaje en la tienda Orange de Maó el pasado 13 de agosto están en libertad provisional y deben presentarse en el juzgado los días 1 y 15 de cada mes hasta nueva orden. Entre tanto, la Policía busca a un tercer implicado en los hechos, ya han prestado declaración en sede judicial.

Uno de ellos no ha tenido más remedio que admitir los hechos, puesto que fue arrestado cuando se iba a Barcelona con el coche cargado de los dispositivos que había robado en el comercio de telefonía móvil. En cambio, su hermano ha negado cualquier participación indicando que ese día se encontraba en las fiestas de Alaior.

En la declaración no han dado detalles del robo. El hermano mayor ha reiterado que no sabía nada del atraco, defendiendo que no es él quien aparece en las imágenes. En cambio, el otro ha señalado que eligieron esa tienda porque querían dispositivos iPhone de última generación. En ningún momento ha dejado entrever, por tanto, que disponía de información privilegiada del propio comercio, toda vez que este había recibido un pedido de terminales hacía pocos días.

Se busca un tercer participante

Según las imágenes de las cámaras de vídeo de la tienda y otras a las que ha podido acceder la Policía, fueron tres los participantes en el atraco. Uno ocultaba el rostro con un pasamontañas, otro con una capucha y el tercero con otra prenda similar. Por tanto la Polícia mantiene la investigación abierta para dar con el tercer asaltante al que no han querido acusar los dos interrogados en la mañana de este viernes, aunque los agentes, al parecer, ya lo tienen identificado.

Los dos detenidos, ambos hermanos, son naturales de Jerez de la Frontera y tienen entre 20 y 30 años de edad. Residen en Menorca desde hace un tiempo, en concreto en el complejo Ses Canaletes de Son Parc convertido en territorio okupa. Al no tener antecedentes han sido puestos en libertad provisional por la jueza sustituta del Juzgado de Instrucción número 3 de Maó

Coche robado para el alunizaje

El coche con el que perpetraron el espectacular asalto a la tienda Orange de Maó lo habían robado poco antes en el Polígono Industrial de Maó, en las inmediaciones del Hiper Xinés, situado en la calle de S’Era Alta. Una vez hubieron consumado el atraco dejaron el coche abandonado cerca de la urbanización de Addaia donde fue hallado días después por un guardia civil.

Antes habían traspasado la mercancía robada al otro vehículo donde había permanecido oculta hasta que uno de ellos fue detenido cuando ya iba a partir hacia Barcelona.