La operación compleja para reflotar el velero hundio en Cala Galdana mediante el uso de globos de aire y posteriormente remolcarlo hasta el puerto antiguo de Ciutadella cuesta una suma que puede superar los 5.000 euros. Es necesario el trabajo de buzos profesionales y el alquiler de una embarcación capaz de hacer el arrastrea a una velocidad que no podrá superar los dos nudos. El velero no puede ser trasladado ni al río de Cala Galdana ni al puerto de Cala en Bosc porque no hay profundidad suficiente.