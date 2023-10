La Policía Nacional detuvo el 27 de enero pasado a un hombre de 33 años al que redujo en una hamburguesería de la Esplanada de Maó en la que se había atrincherado tras una pelea.

El individuo, de origen peruano, con un amplio historial de detenciones, había intentado acuchillar a otro, de 46 años, minutos antes en la misma plaza con un cuchillo de 19 centímetros de longitud con el que le amenazaba de muerte y llegó a herirle en el cuello y en el hombro con sendas incisiones cuando se abalanzó sobre él, informó la Policía Nacional.

El martes fue juzgado en Maó y condenado a un año y tres meses de prisión, que no cumplirá si no delinca durante los tres próximos años, y a indemnizar a su víctima con 250 euros. La condena recoge un único delito de amenazas no condicionales, pactada entre fiscal, acusación y defensa por lo que minimiza el suceso que causó gran alboroto y desasosiego aquella noche en la plaza de Maó. Tanto es así que la jueza del Juzgado 2 de Maó, tras escuchar su declaración dos días después decretó su ingreso en prisión donde permaneció hasta el 2 de junio.

En la noche en la que sucedió la grave trifulca, cuando el agresor se atrincheró en el establecimiento fue necesario que un policía nacional desenfundara su arma reglamentaria para intimidarle por si aún portaba el cuchillo consigo. Finalmente acabó tendido en el suelo con los brazos arriba cumpliendo lo que le pedían los agentes para detenerle.

La pelea se había originado poco antes en el exterior de otro bar en un lateral de la Esplanada entre dos mujeres a las que rodearon un numeroso grupo de personas. Después una de ellas y el hombre que resultaría detenido fueron al centro de la plaza donde se produjo el encuentro con otro grupo en el que se encontraba la víctima.Fue entonces cuando el agresor sacó el cuchillo con el que intentó apuñalarle.Los que acompañaban al hombre agredido le increparon y fue cuando corrió a refugiarse en la hamburguesería.