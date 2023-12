Durante buena parte de este martes todavía se podía ver una notoria columna de humo saliendo de la zona de la planta de tratamiento de residuos de Milà donde el lunes por la tarde, sobre las 17.30 horas, se declaró un incendio, en concreto en uno de los espacios en los que están depositados restos de madera y orgánicos.

El fuego se dio por controlado el mismo lunes por la noche, se dejó un retén de vigilancia por parte de los bomberos hasta el amanecer y durante este martes se llevaron a cabo las tareas de extinción, con la movilización de maquinaria pesada para cubrir con tierra los alrededor de 300 metros cuadrados que se vieron afectados. Estas tareas se dieron por concluidas poco antes de las 18 horas.

En cuanto a las causas y los siguientes pasos a dar por parte de los responsables de la planta y del Consorcio de Residuos y Energía de Menorca, de momento no han aparecido indicios de que se haya producido algún tipo de negligencia o que se trate de un episodio provocado, según explicaba este martes el conseller de Medio Ambiente, Reserva de Biosfera y Cooperación, Simón Gornés, quien visitó la zona afectada junto al presidente Adolfo Vilafranca. Así las cosas, si no se cursa una denuncia para la depuración de responsabilidades, no se abrirá ninguna investigación de carácter oficial.

Fuego espontáneo

Todo apunta a que se produjo un fuego espontáneo entre los propios residuos acumulados en la zona. No es del todo inusual que lleguen hasta las celdas de Milà productos o artefactos con potencial inflamable. De hecho, episodios precedentes de incendios en la planta se han producido por bengalas.

Gornés comentaba este martes por la tarde que, pese al visible humo que salía de la planta todavía, no había ya apenas llama. La combustión pasó a ser interna, entre los propios residuos. Una vez aplacado el fuego, la extinción se estaba realizando cubriendo con tierra la zona afectada, donde se viera fuego, para lo que se utilizaban camiones y una retroexcavadora. Es el método adecuado para este tipo de percances en una planta de residuos.