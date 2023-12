Un coche eléctrico ha explotado la mañana de este viernes cuando estaba enchufado en el punto de carga en el aparcamiento de la Sala Multifuncional de Es Mercadal y ha acabado incendiándose.

El suceso se ha producido cuando faltaban diez minutos para llegar a las ocho de la mañana, cuando precisamente el propietario del vehículo, un vecino de Es Mercadal, estaba a punto de desenchufarlo y se ha visto sorprendido por la explosión y posterior incendio.

De inmediato se han personado en el lugar del incendio la policía local de Es Mercadal y hasta tres camiones de bomberos que se han encargado de sofocar las llamas. También han acudido el alcalde de Es Mercadal, Joan Palliser, acompañado de algunos de sus concejales.

Se desconocen las causas que ha podido provocar la deflagración del coche, un Mercedes-Benz EQS Clase S, y no se han tenido que lamentar daños personales. Afortunadamente, no había coches aparcados junto al incendiado, por lo que no se han visto afectados otros vehículos. Las llamas sí que han quemado parte de un contenedor de basura próximo a la estación de carga.