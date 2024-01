Dos hombres de 39 y 44 años de edad, ambos colombianos, han aceptado una condena de tres años de prisión y el pago de una multa de 3.701 euros cada uno por un delito de tráfico de drogas cometido en Ciutadella entre septiembre y noviembre de 2022.

Se da la circunstancia de que los dos condenados habían salido de la prisión preventiva el pasado 30 de diciembre por esta misma causa, apenas dos semanas antes de la celebración del juicio en la Audiencia Provincial este martes.

Como quiera que ya han cumplido un tercio de la condena en prisión, su abogada, Susana Anano, pedirá que no se ejecute y que puedan cumplir el tiempo restante hasta que sea posible en régimen de libertad bajo fianza, el mismo en el que se encuentran desde su salida de la cárcel.

Misma cantidad que la multa

Los dos individuos fueron descubiertos en una operación de la Policía Nacional dada su actividad ilícita para traficar con cocaína, cannabis y tetracaína, entre otras sustancias. En el registro de la casa en la que residían en el centro de Ciutadella, los agentes les intervinieron diversas pequeñas cantidades de estas sustancias con un valor global que asciende a la misma cantidad que tendrá que pagar como multa, 3.701 euros.

Abogada y fiscal alcanzaron el acuerdo previo a la celebración del juicio que se limitó a la lectura de la sentencia. Uno de los dos acusados se hallaba en situación irregular en España por lo que el fallo contiene que sustituya el último año de la condena por su expulsión del país, al que no podrá regresar en el plazo de diez años, aunque dada la opción de que no vuelva a ingresar en prisión, su defensa también solicitará que no se considere esta sustitución de la condena.

En la operación policial destinada a acabar con esta trama de venta de droga en la ciudad, la Policía también implicó a un tercer hombre y a una mujer, pareja de uno de los condenados.

Sin embargo, completadas las diligencias, la mujer quedó fuera de la investigación al no advertirse su responsabilidad en el tráfico de drogas, mientras que la acusación del tercer detenido quedó archivada.