La defensa de la doctora Popel, a cargo del abogado Luis de Miguel Ortega, esgrime en su recurso de alzada que la judicialización del caso solo persigue impedir la tramitación del recurso de alzada, la posibilidad de recurso contencioso administrativo y la solicitud de medidas cautelares que pudieran frenar su expulsión.

Recuerda, además, que la doctora ha demandado a todos los miembros de la junta de gobierno del Colegio por una actuación irracional, con urgencia por motivos personales y políticos, que llevó a expulsarla y humillarla en público.

Popel insiste que no ha puesto en riesgo a ningún paciente, que los productos utilizados tienen base científica, son de uso común, y que no realiza publicidad sino divulgación. Respecto a los lugares donde realiza las prácticas indica que son tan adecuados como cualquier domicilio particular.