Vecinos de la zona de Cala Torret, en Sant Lluís, sospechan que existe una persona que se dedica a provocar incendios en esta zona costera. Las sospechas se deben a la nueva quema de un contenedor de residuos el pasado martes, que estuvo a punto de provocar un siniestro de peores consecuencias por la proximidad de otros dos recipientes y de la vegetación que estaba detrás. El fuego comenzó 20 minutos antes de las 3 de la tarde. La rápida intervención de un vecino arrojando agua fue determinante para evitar que el incendio se propagara antes de la llegada de los bomberos. Vecinos de la cala indican que no es el primer contenedor que arde, de ahí las sospechas sobre la posible existencia de un pirómano.

TENTATIVA DE ROBO CON AMENAZA EN FERRERIES. Entró en un céntrico supermercado de Ferreries la semana pasada, se dirigió a una empleada agarrándola por detrás y amenazándola con algún tipo de objeto pidiéndole que se dirigiera a la caja y se la trajera.La persona en cuestión llevaba la cabeza tapada y también parte del rostro cubierto por lo que no pudo ser identificada. La empleada reaccionó profiriendo gritos que asustaron a la persona que le amenazaba porque decidió huir hacia la puerta y salir rápido del establecimiento. Su responsable interpuso la correspondiente denuncia ante la Guardia Civil.

INSTITUCIONES PENITENCIARIAS RACANEA INFORMACIÓN. «Al tratarse de un centro con pocos internos no podemos facilitar estos datos por la ley de secreto estadístico». Es la respuesta que ha ofrecido el organismo estatal de prisiones para negar la información referida al número de presos de la cárcel menorquina, que cumplen condena por casos relacionados con violencia de género. Solo facilitan los datos conjuntos de todas las cárceles del Archipiélago. Esta ley obliga a difundir la información estadística de manera que no pueda saberse, ni siquiera indirectamente, a quién corresponde un dato particular.

A GOLPES PARA ROBAR EN UNA MESA DE BILLAR. Dos mujeres jóvenes la emprendieron a golpes con un objeto contundente para abrir la caja de una mesa de billar en la terraza de un hotel de Biniancolla y robar 700 euros en monedas que había en su interior el verano pasado. Una de ellas ya tenía antecedentes penales por robo cuando fue detenida el pasado 27 de diciembre. La otra fue arrestada el 19 de enero. La primera ha sido condenada a 11 meses de prisión y la segunda a 8. Ambas deberán devolver el dinero de la recaudación y los 95 euros que costó reparar el dispositivo.

COINCIDEN TRES JUICIOS CON RECLUSOS EL MISMO DÍA. No es habitual pero esta vez sí sucedió el pasado martes en el Juzgado Penal de Maó. La Policía Nacional tuvo que realizar tres traslados de otros tantos reclusos que cumplen castigo en la cárcel de Menorca porque tenían señalados cada uno su respectivo juicio. Uno fue por atentado a la autoridad, otro por robo y el tercero, al que juzgaba la Audiencia por videoconferencia, por agresión sexual a una menor.

UNO DE ELLOS ERA EL ACUSADO DE HOMICIDIO EN NOCHEBUENA. Uno de los tres que llegaron esposados fue el mismo hombre, de 39 años de edad, acusado del delito de homicidio la pasada Nochebuena en Maó. El juicio a prevención era por atentado al amenazar a un agente que lo custodiaba en la Comisaría de la Policía Nacional de Maó tras ser detenido por otra causa, además de intentar clavarle un bolígrafo. El acusado no aceptó una condena por conformidad por lo que el juicio deberá celebrarse con su declaración y la de los testigos en fecha próxima.

LLAMADA TELEFÓNICA PROHIBIDA. Un hombre español de 30 años ha sido condenado a cuatro meses de prisión por hacer una llamada telefónica a su expareja. Pesaba sobre él una orden de alejamiento y prohibición de comunicarse con ella de dos meses atrás. La mujer le denunció, estuvo dos días detenido y recientemente ha sido condenado por el delito de quebrantamiento de medida cautelar.

PLANTÓ A LA CRUZ ROJA. Una mujer que debía cumplir una condena de trabajo solidario, repartiendo comida en la Cruz Roja de Maó por un delito de malos tratos en el ámbito familiar y dos de quebrantamiento de condena, no se presentó en la fecha en que debía comenzar esta tarea sustitutiva de su ingreso en prisión. Por eso el Juzgado Penal de Maó la ha condenado al pago de una multa de 3 euros diarios durante 18 meses, es decir, 1.620 euros.

Pintan las líneas de L’Argentina, el último detalle de una obra demorada en el tiempo. | Gemma Andreu

SEGURIDAD PARA EL DESVÍO A L’ARGENTINA. Operarios de una empresa del ramo pintaban el pasado viernes las líneas que delimitan arcenes y calzada en el flamante nuevo desvío a la urbanización de L’Argentina, en el término municipal de Alaior. Se trata del último detalle para la conclusión de una obra que se ha demorado largo tiempo respecto a las previsiones iniciales, pero que resulta fundamental para elevar la seguridad de los conductores.

11 NUEVOS BOMBEROS. Acabaron el curso de formación en diciembre y aguardan su incorporación a los parques de Maó y Ciutadella, en cumplimiento de la partida presupuestaria aprobada por el pleno del Consell en noviembre. De momento siguen a la espera pero si esa se alarga, algunos atenderán a las ofertas que llegan de los servicios de extinción de Mallorca.