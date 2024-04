Era un asiduo de la red de citas Badoo. En ella, este ciudadano, residente en Es Migjorn, había conocido a varias mujeres y con algunas de ellas había llegado a iniciar relaciones de convivencia con el propósito de darse un tiempo para comprobar si existía compatibilidad entre ambos como para llegar a consolidar esa relación. Así lo hizo, al menos con seis mujeres, todas ellas extranjeras, entre 2018 y 2021.

CONVIVENCIA EN MENORCA. En todos los casos, salvo en el de una mujer originaria de Colombia, les proponía que se desplazaran a vivir a su casa, con él, puesto que ellas ya estaban residiendo en otras ciudades españolas. La de Colombia también vino a Menorca pero cuando lo conoció ella ya tenía el billete de ida y vuelta para viajar a España.



«ESTO NO FUNCIONA». La propuesta del hombre era experimentar la convivencia y si esta funcionaba, legalizar la relación como pareja de hecho para que ellas pudieran obtener el permiso de residencia en el país y seguir juntos. Mientras tanto se encargaban de las tareas de casa y de mantener las relaciones propias de pareja que él les solicitaba y que alguna de ellas se negaba a satisfacer hasta que se formalizase la relación, a lo que él respondía que así no podían avanzar, «esto no funciona», les decía.



DENUNCIAN DOS DESPECHADAS. «El amante» de Badoo, sin embargo, no tenía demasiados reparos en comunicar a cada una de sus incipientes novias que se marcharan de casa cuando advertía que era incompatible con ellas, y les ayudaba a hacerlo en ocasiones con alguna cantidad para los billetes de regreso o encaminándolas a las entidades de servicios sociales para que les prestaran ayuda. La mayoría de ellas aceptaron y regresaron a la ciudad de la que venían, pero dos, quizás despechadas, le denunciaron en el juzgado acusándole de haberse aprovechado de ellas por su situación irregular.

INVESTIGACIÓN POLICIAL Y APARECEN CUATRO MUJERES MÁS. A raíz de estas dos denuncias, la Policía Nacional de Ciutadella investigó el empadronamiento del domicilio del hombre en el que aparecieron al menos otras cuatro mujeres que también habían convivido con él anteriormente. Ninguna de ellas le acusó y admitieron que, sencillamente, la convivencia en cortos espacios de tiempo no había funcionado.



EL FISCAL NO VE NINGÚN DELITO. El Ministerio Fiscal solicitó la semana pasada el sobreseimiento del caso al no advertir ningún delito por parte del hombre al entender que las situaciones que se dieron fueron consentidas por las denunciantes, por lo que tampoco puede entenderse que hubiesen sido coaccionadas para forzar su voluntad.



DOS PERROS POR LA ‘GENERAL’. El tráfico se ralentizó el jueves sobre las 8 de la mañana en la carretera general, a la altura de la variante de Ferreries. Muchos conductores pensaron que se trataba de un accidente pero eran dos perros extraviados que corrían por el asfalto. Uno de ellos acabó siendo atropellado por un vehículo mientras al otro trataba de encontrarlo la Policía Local de Ferreries.

DOS NUEVOS JUICIOS AL ACUSADO DE UN HOMICIDIO EN NOCHEBUENA. Dos nuevos juicios debe afrontar esta semana el hombre mahonés que se encuentra en prisión preventiva, acusado de un presunto delito de homicidio cometido la pasada Nochebuena, al golpear a otro individuo en plena calle Bisbe Sever. Se le juzgará por intentar clavar un bolígrafo a un policía que le custodiaba el 29 de marzo de 2023. El otro juicio es por causar lesiones a su expareja y a una amiga de esta el pasado 9 de diciembre.



CONDENA POR ESTAFA EN LA COMPRA DE UN ROBOT THERMOMIX. Lo recibió en su casa, en Baracaldo, pero estafó a su vendedor, de Maó, que había anunciado la venta de su máquina de cocina en Wallapop por 750 euros. Este se la envió cuando aquél le hizo creer que le había transferido 1.000 euros pidiéndole, incluso, que le hiciera la devolución de los 250 sobrantes. El estafador ha sido juzgado y condenado a seis meses de prisión que no cumplirá, y a devolver la suma estafada.

El Ayuntamiento de Maó sigue con su campaña de divulgación entre jóvenes y adolescentes para explicar que Policía Local es una buena salida para su futuro.

MAÓ BUSCA POLICÍAS LOCALES ENTRE LOS JÓVENES. Sigue adelante la campaña divulgativa del Ayuntamiento de Maó para captar futuros policías locales dada su corta plantilla. Además de difundir continuos vídeos en los que los agentes explican su experiencia, algunos de ellos y el propio alcalde han visitado centros educativos de la ciudad en los que explican a los adolescentes las bonanzas de este trabajo como una alternativa más a considerar para su futuro profesional.