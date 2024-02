Arropada por una veintena de amigos y pacientes, la doctora Nadiya Popel, llegó este jueves a la sede judicial para comparecer en el Juzgado de Instrucción número 3 de Maó, citada por la jueza a propósito de la denuncia que le puso el Colegio Oficial de Médicos de Balears «para preservar la seguridad de los pacientes que trata», como investigada sobre «sustancias nocivas para la salud» que ella administra, dióxido de cloro, agua oxigenada o disolvente industrial, indicaba la denuncia.

Popel, que se hizo célebre a partir de su negativa a las vacunas contra la covid y sus posteriores pleitos, todavía activos, con la conselleria de Salud y el Colegio de Médicos, se negó a responder las preguntas de la abogada del Colegio y a las del juez en la comparecencia. Solo contestó a las de su abogado, Luis de Miguel Ortega, y a su salida anunció que interpondrá una nueva querella contra la institución colegial por prevaricación al entender, dijo su defensa, que ha simultaneado ilegalmente la acción civil, que derivó en su expulsión como colegiada, y la penal contra ella, que entienden incompatibles.

«No me pueden juzgar y tomar decisiones sobre mí las mismas personas que están inmersas en un pleito conmigo, ya no estamos en tiempos de inquisición», señaló a su salida del juzgado entre aplausos de sus seguidores.

Se reafirma en sus tratamientos

La acusación del colegio «es vacía», señaló, «mis pacientes no son quienes me denuncian sino una institución que no sabe qué procedimiento hago, con buenos resultados». En su alegato destacó que «deberíamos reconocer estos productos porque la gente está mejorando y se está curando». Popel concluyó que «la gente tiene derecho a otras medicinas alternativas, no todo acaba en los protocolos hospitalarios», para concluir que la medicina es todo lo que tenemos accesible para la sanción «y no solo un protocolo limitado».

Antes, a su llegada a los juzgados, Popel había indicado que su presencia en aquel lugar suponía un momento histórico por la salida a la luz de la medicina alternativa ante la oficial y que la gente va cómo está atacada.

«Yo he escogido el camino difícil, pero es el correcto para luchar por mis principios y por la ética». Añadió que este momento será el del cambio cuando jueces y fiscales pregunten a su conciencia porque se trata de la salud de las personas, especialmente en situaciones paliativas y terminales «cuando en el hospital te dicen que tomes morfina y vayas a tu casa».

Muchos de sus pacientes, aseguró, llegan a ella descartados por la medicina oficial «porque escogen el camino de tener esperanza ay los médicos estamos para darla y acompañarles aunque sea en un proceso de muerte».