Madrugada de pánico en la calle Qui no passa de Ciutadella, después de que se incendiaran en la estrecha callejuela de Ciutadella una motocicleta robada.

El incendio se ha declarado poco después de las 0.30 horas de la medianoche, cuando un ciclomotor se ha incendiado mal inicio de la calle, cerca del convento de Santa Clara. Se está investigando si los jóvenes le han prendido fuego de manera intencionada o si se ha envuelto en llamas tras algún mal contacto, provocado por el 'puente' que lñe han hecho a la moto para robarla.

Una vecina ha sido la primera que se ha percatado del suceso, e incluso ha oído como los chicos salían corriendo y riendo, tras dejar la moto en llamas en medio de la calle.

ACTUALIZACIÓN | Detenidos dos menores por quemar la moto robada y sustraer otras tres en Ciutadella

De inmediato se ha alertado al resto de vecinos afectados y se ha avisado a los bomberos y a la policía local, que se han personado al lugar del incendio. Los primeros en llegar han sido los agentes de la Policía Local, que al observar que el fuego amenazaba las viviendas lindantes han utilizado tres extintores para sofocar el fuego. Posteriormente han llegado los bomberos, que han desplazado dos vehículos y cinco efectivos, y han estado hasta cerca de las dos de madrugada con las labores de extinción.

Los bomberos movilizaron dos vehículos y cinco efectivos. | M.M.

El mayor miedo era que las llamas se extendieran a las viviendas de los dos lados de la estrecha calle. De hecho, las fachadas de dos viviendas han resultado gravemente afectadas. Los cristales de las ventanas y las puertas han saltado por los aires, las llamas se han comido parte de las persianas y la fachada ha quedado visiblemente afectada. «Uno de los propietarios acababa de hacerse la fachada nueva», explica uno de los vecinos afectados, que calcula que los daños le van a suponer un gasto de más de 15.000 euros.

Hubo momentos de tensión, aunque finalmente las llamas no entraron en las viviendas gracias a la pronta actuación de los bomberos. «Por poco no ha habido una desgracia, es que claro si estás durmiendo y el fuego entra en tu casa, igual cuando te enteras...», relata ese mismo vecino. De hecho, incluso se movilizó una ambulancia por precaución, aunque afortunadamente no hizo falta, «Nos llegamos a angustiar, porque sabemos que en la planta baja de una vivienda afectadas sabemos que vive una mujer, y esta no contestaba», expone.

El propietario de la moto

La Policía Local ha localizado el propietario de la motocicleta incendiada, que ha declarado que la había dejado estacionada en el cruce entre la calle Dormidor de ses Monges y la calle Carnisseria. Al propietario se le ha entregado los guantes, el casco y la documentación que se ha podido rescatar, y se ha solicitado el servicio de grúa.