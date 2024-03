Un vídeo grabado el domingo por Berto Gomila, nacido en Mallorca pero residente en Ciutadella desde hace 30 años, se ha viralizado en redes sociales y medios de comunicación por su carácter informativo en relación con la llegada de migrantes. Se trata del desembarco de 13 personas que tocan tierra en Cala Galiota, en la Colonia de Sant Jordi, a bordo de una patera, entre ellas una mujer y una niña.

Gomila, activo presidente de la Penya Mallorquinista de Ciutadella, relata que había salido a pasear desde la casa de su madre, en la misma Colonia de San Jordi, a la que ahora puede visitar a menudo desde que se jubilara, «cuando oí el ruido de un motor, me giré y los vi tan cerca que saqué el móvil y me puse a grabar aunque con cierto recelo por si me decían algo».

Eran las 10.30 de la mañana, y al improvisado cámara lo que más le sorprendió fue «como caminaban nada más bajarse de la barca, la agilidad que no se corresponde con el posible agarrotamiento de las piernas si llevaban tantas horas de travesía, no era normal», indica. Además «parecía que sabían bien donde debían dirigirse porque se fueron uno detrás de otro hacia una calle. Y, por último, «que la mujer y la niña, seguramente su hija, bajaran las últimas de la patera».

Berto Gomila mostró el vídeo a su hijo, este lo subió a una red social y se viralizó. Antes, con la llegada de la Guardia Civil y la Policía Local se lo envió a los agentes. El lunes por la mañana el video ya lo habían visto en X 31.600 personas, señala.