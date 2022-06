Torna Sant Joan, i ho fa amb tots els seus ingredients. I un dels principals és la música, la que posa la Banda Municipal de Ciutadella, que una vegada més serà l’encarregada de posar les notes festives en alguns dels actes més destacats de la celebració. Un retorn que els intèrprets agafen amb la màxima il·lusió i ganes després de tres anys i dues suspensions. Un temps que no han desaprofitat, ja que els ha permès fer una pausa i plantejar canvis en el repertori.

Assegura el director de la formació, Joan Mesquida, que aquest Sant Joan serà especial, per les dues edicions perdudes de la festa i pel que suposa tornar a posar-hi la banda sonora; però també perquè esdevindrà l’estrena per a una vintena de músics, alguns dels quals han hagut d’esperar un o dos anys per viure l’experiència. «Tenim molta gent nova que no ha sortit per Sant Joan, i es nota que tenen moltes ganes de fer-ho», apunta.

«Arribam molt bé a Sant Joan —afirma el músic—, hem pogut practicar, amb molta calma i amb un temps que hem pogut invertir per rompre un poc amb el repertori habitual. I volem que l’aturada se noti amb la música».

I és que, com indica Mesquida, el calendari d’actuacions de la banda va molt marcat, i quan acaben amb un projecte, immediatament continuen la roda per a preparar el pròxim concert. És així que l’any passa d’assaig en assaig. En aquest sentit, «de qualque manera, la pandèmia ens ha donat una pausa».

Repertori renovat

No faltaran en les actuacions de la banda les partitures clàssiques de cada any, començant, és clar, per les del jaleo («El postillón de la Rioja». Composicions que lligaran amb «un ventall gros, amb varietat de música menorquina, cançons de tota la vida i novetats», que prefereix mantenir amb la incògnita.

Actualment, la Banda de Ciutadella està integrada per 75 músics. A diferència d’altres anys, i motivat pels espais limitats en alguns escenaris, enguany no es comptarà amb instrumentistes convidats (han arribat a ser una cinquantena, que viuen fora de l’Illa, o que en algun moment han format part del grup). De fet, «a la tarima des Born hi cabem bé, però la des Pla va justa». Igual passa a cas caixer senyor, durant la beguda, on només podran ser una vintena. A ca sa capellana seran més, però no tots, uns cinquanta.

Els actes

Per als músics, el programa d’aquestes festes és intens, començant aquest mateix diumenge, durant l’acte de ses avellanes, davant Calós, aproximadament a partir de les 20.30 hores. Després, els músics seran els encarregats de sonar el jaleo al Caragol des Born de dia 23 i, de matinada, amenitzaran la beguda a Can Simó. El Dia de Sant Joan acompanyaran la comitiva, en l’anada i tornada de la Missa de Caixers, i sonaran durant la beguda de sa capellana. Per últim, per als Jocs des Pla «tenim un repertori molt variat per quan els cavallers s’enduguin s’ensortilla, esperam que siguin moltes, així podrem sonar més cançons», anima Mesquida als corredors que provaran sort.