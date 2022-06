La festa de les avellanes i el primer jaleo

La Banda Municipal de Ciutadella va fer aquest Diumenge des Be el seu primer concert de Sant Joan a l’escenari de Calós, mantenint viva aquesta tradició, interrompuda els dos darrers anys. Hi havia ganes de música i del jaleo, i això es va notar ja des de molt abans de les 20.30 hores, moment que estava previst que entonés les primeres notes l’agrupació musical ciutadellenca.

Un repertori principalment dels temes clàssics de la formació dirigida per Joan Mesquida, i integrada actualment per 75 músics. Entre aquests, hi ha 20 instrumentistes nous que s’estrenaven en aquest concert tradicional del Diumenge des be. Ahir van donar a conèixer davant el multitudinari públic de Sa Contramurada interpretacions de peces noves, com el tema dels anys 60

«Sweet Caroline» o l’actual «Tacones Rojos», del cantant Sebastián Yatra. Cançons que, juntament amb temes coneguts i apreciats de la Banda Municipal, com «Dolores tenia un novio», van posar la banda sonora a la jornada. La nota més esperada, la més santojanera, va ser, però, evidentment, el jaleo, que va fer reviure tota l’alegria de la festa.

«No a la guerra d’avellanes»

Uns metres més enfora, davant es Molí des Comte, havien començat abans les avellanes. 65 sacs dels 200, de 20 quilos, previstos per tot Sant Joan. L’Ajuntament, però, ha llençat un missatge: aquesta part de la festa no és per fer una guerra d’avellanes, sinó per fer bulla sense fer mal.