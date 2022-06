Sant Joan fa el darrer toc i ja mira cap a les properes festes

S'han acabat. Les festes de Sant Joan més esperades, després de dos anys de pandèmia, han finalitzat. A les 5.45 de la matinada, el tambor i fabiol que tant s'ha sentit aquests darrers dies, ha tocat per darrera vegada.

La comitiva s'ha acomiadat als voltants de la parròquia de Sant Antoni Maria Claret, ple de gent que també volia viure el darrer moment de les festes. Allà, sa capellana, Joan Camps, s'ha acomiadat dels caixers i cavallers que han participat a la darrera tanda de la colcada de Sant Joan. Tot, mentre la tonada del tambor i fabiol, a càrrec de Sebastià Salort, era més lenta, fins a emmudir.

També hi era sa capellana titular d'aquest bienni, Antoni Fullana, que no ha pogut participar de la colcada per haver donat positiu de covid, i que ha estat present al darrer toc amb mascareta, tal com ho va fer per presidir la Missa de caixers.

Tot després d'uns dies intensos, que han arribat al seu punt culminant amb la celebració dels Jocs des Pla, que han transcorregut sense incidents destacables. La colcada ha abandonat Es Pla quan faltava un quart per a la 1 de la matinada, mentre la banda de música de Ciutadella ha continuat interpretant uns quants pasdobles i la gernació que seguia as Pla ho ha celebrat amb alegria i bulla.

La comitiva ha continuat a Ses Voltes on s'han fet les corregudes de sa Plaça, i després ha seguit amb els caragols de Santa Clara. Els caixers i cavallers s'han acomiadat del caixer senyor, Borja Saura, i després d'abandonar els cavalls, s'ha fet la beguda a la casa senyorial. En haver acabat, i ja sense el noble caixer, s'han dirigit cap a la parròquia de Sant Antoni Maria Claret per fer el darrer toc.

Així, Ciutadella ha posat punt final a les primeres festes de Sant Joan postpandèmia. Ara ja es compten els dies que falten per a les de l'any que ve.