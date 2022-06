Dos dies de festa donen per a molts moments i instants únics. Ciutadella ha hagut d'esperar tres anys per veure recórrer de nou els cavalls, cavallers i caixers pels carrers de la ciutat. No és estrany idò, que hi hagués moltes ganes de festa. Aquest Sant Joan 2022, el de la postpandèmia, ha donat lloc per a moltes imatges. Aquí recollim les 25 millors que han fet els nostres fotògrafs Gemma Andreu, Josep Bagur i Manolo Barro.

Alegria al matí del dissabte de Sant Joan. N’Esteve Mercadal s'encarrega de repetir la tradició de s'homo des julivert, repartint el desig d'unes bones festes davant del Casino 17 de Gener | Manolo Barro Darrers preparatius abans de l'inici de les festes, anant a recollir els darrers encàrrecs i coques | Gemma Andreu Un grup de joves arriba a Ciutadella i s'emprova l' "outfit" santjoaner per aquests dies de festa | Gemma Andreu Acabant de reforçar un mostrador d'un establiment de Ses Voltes abans de l'inici de les festes | Gemma Andreu Missatge amb amor a la pantalla a la plaça Nova, sobre com tirar les avellanes | Gemma Andreu No hi cap ningú. A l'estret carrer de Santa Clara es va tancar l'accés al cap de mitja hora, en haver omplert l'aforament fixat | Manolo Barro A l'interior de la casa senyorial de Can Simó els més atrevits van poder entrar per no perdre's des d'a prop el primer toc | Gemma Andreu La dona del caixer senyor, Alejandra Alatorre, es va fer selfies per no perdre aquest moment tan especial | Gemma Andreu El fabioler, Sebastià Salort, mira el rellotge i espera que siguin les 2 en punt per a fer el primer toc | Gemma Andreu L'alegria a la cara. Un jove cavaller expressa la seva satisfacció mentre fa botar el seu cavall al caragol des Born | Gemma Andreu El director de la banda de música, Joan Mesquida Faner, un dels altres protagonistes de la festa | Gemma Andreu Una gernació a la plaça des Born. Fins a 26.000 persones es van concentrar a la plaça per veure el caragol | Manolo Barro Salt enlaire. Una jove és llançada amunt a la plaça de Ses Palmeres, mentre es tiraven avellanes | Gemma Andreu Tot a punt. Beguda d'aigua fresca i dolces després de les completes a Cas Donat, al costat de l'ermita de Sant Joan de Missa | Manolo Barro Un cavall fa 'entra' a una casa del centre de Ciutadella, mentre s'aguanta el llum de dalt | Gemma Andreu Nou dia de festa. El fabioler Juanlu Gelabert inicia el replec de cavallers i caixers al matí del dia de Sant Joan | Josep Bagur Festa per a tothom. La colcada també passa davant del geriàtric, per a saludar als interns | Josep Bagur Pols i arena. Sense açò, no serien festes | Josep Bagur L'alegria de l'estrena. Pere Fuster, amb vuit anys, va ser el cavaller més jove de les festes | Josep Bagur Una jove besa l'anella de l'ensortilla als jocs des Pla del matí de Sant Joan | Josep Bagur Dos cavallers corren abraçats mentre els cavalls corren a galop | Josep Bagur Salutació entre veterans. Joan Fedelich, l'amo retirat de Torretrencada i Toni Bosch de S'Albufera es saluden tocant el capell de teula | Josep Bagur Visita a Santa Clara. Després de sa convidada, el caixer senyor demana una pregàiria a les monges perquè els Jocs des Pla no tenguin incidents | Manolo Barro L'encert d'un veterà. En Toni Campins, l'amo de Sa Canova, afina la punteria i s'endú una de les ensortilles de la nit | Josep Bagur