Ciutadella va tancar la nit d'aquest dissabte Sant Joan amb un espectacle pirotècnic adaptat a les circumstàncies. Va durar tot just 8 minuts i els focs no van esclatar tan amunt en el cel com és habitual, però van servir igualment per acomiadar les festes amb llum, color i renou, i des de la plaça des Born com no es recordava des d’abans del 2000, any en què es traslladaren a la Punta Prima de Son Oleo.

Aquests focs a petita escala eren fruit de la nova normativa, que obliga a disposar d’un recinte adaptat, el qual no existeix a Menorca, per emmagatzemar materials pirotècnics. Malgrat tot, i aprofitant l’alternativa proposada d’utilitzar uns focs amb menor càrrega de pólvora, va permetre llençar-los des de davant mateix de les cases consistorials. Allà, el públic va poder contemplar l’espectacle des de dalt mateix del passeig i la resta de la plaça. La durada va ser bastant reduïda en comparació a la vintena de minuts d’altres anys, però igualment va permetre acomiadar Sant Joan com és habitual. Adéu a les festes amb Cris Juanico i Pinyeta Pinyol La plaça des Born tanbé va ser l’escenari, la nit d'aquest dissabte, de la revetlla de final de festes a Ciutadella. Allà es va clausurar aquest Sant Joan 2022 amb dues actuacions musicals adreçades a petits i grans, primer de Pinyeta Pinyol, i després de Cris Juanico. Cris Juanico. L’ex de Ja t’ho diré va desgranar una part del repertori de la banda, i també va interpretar diverses cançons d’altres etapes de la seva carrera musical. Foto Josep Bagur Gomila Enguany, l’Ajuntament de Ciutadella ha plantejat el dia de Sant Joanet amb actuacions musicals a la mateixa plaça des Born. Allà, al voltant de les 20 hores, va començar l’actuació infantil del grup Pinyeta Pinyol, amb el seu repertori habitual de cançons destinades al públic infantil. Més tard, quan el sol ja desapareixia darrere l’horitzó, va ser el torn de Cris Juanico. L’ex de Ja t’ho diré va desgranar una part del repertori de la banda, i també va interpretar diverses cançons d’altres etapes de la seva carrera musical. Les actuacions van tenir lloc a la zona de davant del Teatre des Born, fins que va ser l’hora dels focs artificials.