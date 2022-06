Aquest ha estat un Sant Joan d’«emocions fortes i contingudes» per al caixer senyor del bienni, Borja Saura. Perquè «semblava que el dia no arribaria mai», després de dues cancel·lacions per la covid, però al final «ha estat un èxit».

Així valorava ahir Borja Saura el desenvolupament d’unes festes molt esperades per a la seva família, de les quals es queda especialment amb tres moments, «les despedides davant cas caixer senyor, en veure mon pare, mo mare, la dona, la família, amistats; l’entrada as Born; i la convidada». Moments «de gran emoció».

De l’entrada as Born afirma que «estava molt tranquil i el cavall va respondre perfectament» i «veure després que tothom te felicita, fa pensar que ho he fet bé». Almenys desitja «haver brindat una entrada molt neta i molt polida a tot el poble de Ciutadella».

Quant a la seguretat, «l’Ajuntament ha fet una gran feina, he vist molt de moviment per part de Policia Local, Nacional, Protecció Civil, voluntaris... Hi ha hagut un control total», encara que, així i tot, sempre «hi ha moments com a Ses Voltes, que has d’arronsar per fer-te camí, de la molta gent que hi ha». Un moment que «no és tant de la gent de Ciutadella» com si ho és el dia des be. O Santa Clara, amb «les capadetes o les entres» que gaudeixen, especialment, petits i grans.

Sobre la cessió al seu germà Biel la tanda del matí, explica Saura que «fa anys que li havia dit que, si un dia era caixer senyor, ell faria el matí del primer any; l’any qui ve, jo faré les tres tandes». I ha estat «per honor a la família, on sempre s’ha fet». De fet, «ho vaig plantejar a la junta de caixers senyors, i no em van posar cap impediment».