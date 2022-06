Paola Marcorini, italiana establerta as Migjorn Gran des de fa 7 anys, ha creat, juntament amb Cèlia Mascaró, Helena Maba i Sixto Cabiró, l’associació sense ànim de lucre mAux23, amb el lema «Il bello d’una bona causa» (la bellesa d’una bona causa). La venda d’objectes de decoració i mobles bells (amb b) amb l’objectiu de contribuir des de Menorca a projectes de protecció o cura dels animals i a la preservació del medi ambient. El local de mAux23 està al Carrer Major número 87 des Migjorn, tot i que el nom de l’associació fa referència a una primera seu d’emplaçament, al carrer Maria Auxiliadora de la mateixa població, que finalment no va ser. Un cop triat el nou lloc per situar-lo, van voler conservar el nom, que juga amb la grafia majúscula, entre d’altres, per emfatitzar l’«A» d’animals.

Paola Marcorini, la presidenta, sent passió pel món de la decoració i l’interiorisme, tot i que es va dedicar al llarg de la seva vida professional a l’àrea de les finances. Era en els seus viatges arreu del món quan es consagrava a la seva afició pels objectes bells, adquirint peces originals o úniques. Un cop jubilada i establerta a Menorca, posa a disposició d’aquesta associació i per les finalitats descrites tot el volum de coses que ha col·leccionat al llarg de molts anys i que decoraven les seves cases de Milà, a Itàlia, o Barcelona, entre d’altres. Mobles o objectes vintage, així com elements de bijuteria; peces úniques, algunes artesanals, de tota classe, preus i format, i de diferents procedències, que també es posen a la venda a la parada que l’associació tindrà al mercat de nit des Migjorn, els dimarts. Estima per Menorca És a través d’aquesta associació com Paola Marcorini fa convergir dues de les seves passions, el món de la decoració o interiorisme i els animals. Des de petita, recalca, té aquest sentiment, i en destaca especialment els moixos. A casa seva n’acull ara tres, tots, procedents d’adopció. Però Menorca és, de fet, una altra de les seves grans passions, perquè confessa, amb un menorquí excel·lent, per cert, que va ser arribar a l’Illa, amb el seu home, Danilo, i saber de seguida que es volien retirar en la seva jubilació aquí. El passat dia 16 de juny es va fer la inauguració del local des Migjorn, amb la presència, entre d’altres, de la batlessa, Antònia Camps, o la regidora de Cultura, Adriana Moll, a més de persones i representants d’entitats locals vinculades amb l’art. Ara, aquesta associació de venda de coses belles està oberta a rebre propostes de projectes vinculats amb la causa, és a dir, la cura o protecció dels animals, en tasques com l’esterilització de moixos, així com la conservació del medi ambient, amb activitats com la neteja de platges, destaca la seva presidenta.