La qualcada de les festes de Sant Martí, des Mercadal, estarà formada enguany per 54 caixers i caixeres que participaran en els actes tradicionals que tindran lloc el dissabte 16 i diumenge 17 de juliol. Després de dos anys d’absència per la covid-19, enguany es recuperen els actes protocol·laris de les festes patronals, amb un complet programa cultural i esportiu amb més de 35 activitats que es celebraran entre aquest dissabte dia 2 i el dilluns dia 18 de juliol.

Aquest any és el segon de l’actual bienni, que ha patit la interrupció per la pandèmia, per la qual cosa la qualcada estarà presidida pel caixer batle Jordi Pons i formada pel caixer capellà Joan Camps, el caixer sobreposat Marc Pons, la caixera casada Lena Taltavull i el caixer pagès Antoni Bosch, mentre que el fabioler Francesc Gomila serà l’encarregat de donar el primer toc.

El primer tinent de batle i regidor de Festes Jordi Pons va presentar aquest dimecres a l’hotel S’Antiga el programa d’actes de les festes de Sant Martí, mentre que la segona tinent de batle i presidenta de la Junta Local de Fornells, Lali Garriga, va ser l’encarregada de donar compte de les festes de Sant Antoni, amb els actes tradicionals el dissabte 23 i diumenge 24 de juliol. El batle des Mercadal, Francesc Ametller, no va poder assistir a la presentació per una indisposició.

Concert

La Regidoria de Festes ha tornat a organitzar el concert de la Banda de Música des Mercadal i Fornells, que dirigida per Litus Arguimbau oferirà «Tarzán». El dimecres dia 6 es celebrarà a l’aparcament de davant la sala Polivalent de Fornells, mentre que el divendres dia 8 serà al Recinte Firal des Mercadal, tots dos a les 21 hores.

Altres actes que tornen de nou a la programació són el dia 9 de juliol: la festa de les canyes verdes del Club de Jubilats i Pensionistes del municipi a l’església i el XXXI Dinar des Porc i V Dinar de sa Truja, el tradicional dinar de germanor entre els joves del poble. I el dia 18, el grup Pèl de Gall oferirà un concert per presentar el seu darrer disc després dels focs artificials com a cloenda de les festes de Sant Martí.

El programa està il·lustrat amb diferents originals que han participat en el Concurs de dibuix de les festes de Sant Martí 2022, destacant el guanyador que il·lustra la portada de Tatiana Beatriz Barros Cueto. La resta van obtenir una menció especial: Miguel Portero Hidalgo (1r curs), David Marín Chuan (2n curs), Xènia García Fuxà (3r curs), Lluc Carles Coll (4t curs), Saüc Alcázar Truyol (5è curs) i Joan Perelló Serrano (6è).

Torna el sopar de vesins amb ball a la plaça del Pare Camps

L’Ajuntament des Mercadal recupera enguany el sopar de vesins a la plaça del Pare Camps que enguany arriba a la 23a edició, que anirà acompanyat amb el ball amenitzat pel grup No hi som tots & Tina Servera. La convidada es fa extensiva als mercadalencs que viuen fora del municipi i el termini per apuntar-se finalitza el pròxim dia 12 de juliol. L’Ajuntament demana a les famílies i persones que vulguin assistir que esperin a agafar taula fins a les 13 hores, quan estaran totes muntades.