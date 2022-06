El pregó de les festes patronals de Sant Matí va fer reviure aquest dimecres la història centenària del CE Mercadal, entitat esportiva que enguany ha estat la convidada a pujar dalt la tarima i encetar els actes festius del primer any després de la pandèmia de la covid-19.

L’extresorera del CE Mercadal, Anita Seguí, va ser l’encarregada d’iniciar el pregó en nom de l’entitat, davant un nombrós públic que va omplir sa Plaça amb moltes ganes de retrobar-se amb l’ambient festiu, en què va agrair l’oportunitat de ser els pregoners. «Ben segur que xalarem i viurem unes festes plenes d’alegria i de retrobaments, amb el record ben present de tots aquells que ens han deixat al llarg d’aquests anys», va afirmar.

Seguí va assegurar que xerrar dels 100 anys del Mercadal significava referir-se a pràcticament tot el poble, donat que moltes persones han estat vinculades al club, i va lloar la labor desenvolupada pels 23 presidents del club, «tots ells han intentat fer-ho lo millor possible, actualment n’hi ha nou entre noltros: Emilio Sales, Sito Riudavets, Martí Pons, Paco Salort, Santi Riudavets, Damià Torres, Toni Palliser, Pau Prieto i l’actual Toni Riudavets».

En qualitat de primera dona que ha format part d’una junta directiva del club, concretament onze anys com a tresorera, Seguí va assegurar sentir-se orgullosa del seu pas per la directiva i va subratllar la labor de la dona en el club. «Les coses han evolucionat, per sort la dona ha deixat de ser tan invisible com ho havia estat fins fa uns anys. I és que sempre han ajudat al club fent diverses feines, com confeccionar les disfresses del Carnaval, participant en les celebracions, han format part com a mares, parelles, seguidores, infermeres quan ha convingut i com a jugadores federades», va assegurar.

També va subratllar que en l’actualitat a la junta del club hi ha tres dones -Míriam Camps, Lisi Riudavets i Mais Sampol-, amb la labor de Maria Magdalena Enrich, a més d’haver-hi treballat anys enrere Anna Ponce, Mónica Fernández i Gemma Soler. «Ara només ens queda esperar que en qualsevol moment una dona arribi a ser la presidenta del club», va concloure. A continuació, van intervenir els expresidents Emilio Sales, Sito Riudavets i Damià Torres, que van compartir amb els assistents els seus records i anècdotes.

L’acte festiu també va comptar amb la participació de la Banda des Mercadal i Fornells, que va interpretar les tradicionals cançons de festes. Finalment, es va fer un reconeixement als expresidents del club i per primera vegada es va interpretar l’himne del CE Mercadal, amb lletra de Ramón Riudavets, música de Frank Pons, arranjaments d’Edu Florit i coordinació de Litus Arguimbau.