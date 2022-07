Després d’un intens cap de setmana ple de celebracions, una cosa que semblava trobar-se instal·lada en el passat, Es Mercadal tanca les seves festes amb sensacions molt positives.

El caixer batle, Jordi Pons Burillo, ens atén sense veu, encara que ell defensa que no és per la festa sinó per culpa «d’algun refredat» que ha agafat durant aquests dies de celebració.

Burillo destaca que la d’enguany ha estat una de les festes de Sant Martí amb més gent que recorda. El caixer batle afirma que la plaça es va convertir per unes hores en una autèntica olla a pressió. «Ha estat un Sant Martí fantàstic, en el qual ha passat moltíssima gent per la localitat», indica el tercer tinent d’alcaldia. A més, remarca que la plaça es va omplir tant «dissabte vespre com diumenge matí».

Per altra banda, s’ha d’emfatitzar el fet que no s’hagi viscut cap incident important, ja que en paraules de Burillo, el comportament ha estat «sensacional».

Alguns cavalls retirats

Pel que fa a la colcada, alguns dels seus membres es van haver de conformar a sortir només una estona. El motiu d’això és el nou Protocol d’Avaluació del Benestar dels Cavalls encarregat pel Consell a totes les festes populars. Després de la pertinent avaluació general realitzada pel veterinari responsable, es va comprovar que alguns cavalls no es trobaven en disposició de poder participar a l’acte, així que es van haver de retirar de la festa. En paraules del caixer batle, es tracta d’una cosa «totalment normal».

No només els animals van tenir problemes per continuar amb la gresca. Durant la missa celebrada diumenge a l’església de Sant Martí, el caixer fadrí, Marc Pons, va tenir un contratemps a causa de la calor. Les altes temperatures van ser la raó per la qual va tenir una indisposició durant l’acte.

Així doncs, no va poder participar a la posterior recepció que l’Ajuntament oferia als caixers. D’aquesta manera, la caixera casada Lena Taltavull es va encarregar d’entregar la bandera al batle Francesc Ametller, complint així amb el protocol establert una vegada s’havia confirmat que el caixer fadrí abandonava.

A títol personal, Burillo comenta que s’ho ha passat «molt bé» a aquest Sant Martí i que ha estat «molt emotiu», tal i com ja havia explicat a la prèvia.

D’aquesta forma, la Junta de Caixers encapçalada per Burillo tanca el bienni més llarg per dalt de tot. La junta es dissoldrà definitivament a mitjans de novembre, coincidint amb el Sant Martí d’hivern. Es Mercadal posarà així punt i final a una Junta de Caixers que ha tornat a emocionar el poble després de «dos anys molt complicats», tal i com diu Burillo.