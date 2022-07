Alaior va donar per acabats dissabte els actes del programa Alaior Orgull amb un esdeveniment de clausura espectacular. El show de Roser Diva’s Disco Live, que va omplir la plaça Constitució i els carrers dels voltants. La popstar es va presentar acompanyada per dos drag queens i dos ballarins, per delectar el públic amb les millors cançons de l’època daurada de la música disco, així com èxits internacionals i de la mateixa Roser, com «Fuego» o «Quiero Besarte», en un show ple de ball, música i humor que va durar quasi dues hores i va fer ballar i gaudir incessantment el públic.

L’esdeveniment, al que assistiren persones de tota Menorca i turistes, va sorprendre tothom gratament per la seva intensitat, color i per la impressionant veu de Roser, que es va guanyar el públic des del primer moment. L’artista també va demanar un aplaudiment per la tasca que desenvolupa el batle d’Alaior, José Luis Benejam, en favor de la visibilitat Lgtbiq+ i els drets humans. Aquests actes són organitzats per l’Ajuntament d’Alaior. El mateix José Luis Benejam, batle d’Alaior, va presentar l’actuació, manifestant davant el públic que «la diversitat és una realitat indiscutible a Alaior», recalcant la necessitat de dur a terme programes com Alaior Orgull per donar visibilitat al col·lectiu Lgtbiq+.