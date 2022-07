L’organització Aixuxines i la Comissió de Festes, amb la col·laboració de l’Ajuntament des Mercadal, va posar en marxa aquest dilluns, a la plaça Pare Camps, el «Joc de l’oca santmartinera». Tothom hi estava convidat a participar, amb l’únic requisit de dur posada la samarreta més festera. Abans, el pati de l’escola havia acollit el contacontes «La màgia del mocador», amb Maria Galetta i Elena Armenteros, amb la seva «arpa màgica».

El «Joc de l’oca santmartinera» és una creació de Rebeca Millo, una de les integrants, juntament amb Marina Lozano, d’Aixuxines, organització que recull l’herència de Sant Martí entre tots, posat en marxa durant la pandèmia i amb l’objectiu en aquell moment d’atracar les festes a la gent, quan no es podien celebrar; de forma virtual, a través de xarxes socials.

Aquest dilluns, com ja van fer l’any passat dins el programa de festes, van repetir la iniciativa de portar el joc de l’oca, en una adaptació gegant i en versió santmartinera, a aquesta plaça. Entre les particularitats del joc hi ha la casella «De coca en coca, i tira perquè toca». O «No hi veus dos dalt un ase, torna cap a casa». Marina Lozano és l’encarregada de la part dels dibuixos, amb emblemes plenament de Sant Martí i llocs típics del poble.

El joc consisteix en tirar el dau, peça també en format gran, i anar avançant seguint les caselles. A cada banda on es cau hi ha preguntes o l’obligació de fer alguna activitat, com reproduir la tonada del fabiol.

Juntament amb el joc, a la mateixa plaça hi havia instal·lada una paradeta amb la venda de coca i xocolati, activitat que oferia el sorteig d’una ensaïmada de Cas Sucrer.