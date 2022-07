Aquest dijous es va presentar al Consell l’obra fotogràfica «Deus ex Petra», un llibre fotogràfic inspirat en les construccions prehistòriques de l’Illa.

El seu autor, el fotògraf maonès Carlos Permuy, realitza un recorregut pels diferents jaciments talaiòtics a través de 102 fotografies semiabstractes en blanc i negre. Aquest projecte, emmarcat dins del nou documentalisme fotogràfic, inclou també un pròleg de l'arqueòleg Toni Ferrer, que ha treballat de costat amb Permuy en la confecció del llibre.

Acte de presentació del llibre al Consell insular. Foto Gemma Andreu

A més, s’inclouen diversos haikus (poemes breus de disset síl·labes) de quatre poetes menorquins: Ponç Pons, Llucia Palliser, Damià Rotger i Pere Gomila. Aquest últim ha sigut l’encarregat de seleccionar aquests poemes, escrits en català i amb la seva corresponent traducció al castellà, l’anglès i al francès.

L’espiritualitat de la llum

«Hi existeix una hipòtesi que afirma que els recintes de taula eren una porta de comunicació amb els déus o els avantpassats», detalla el fotògraf. Tirant d’aquest fil, Permuy va començar a comparar plànols d’esglésies amb plànols de recintes de taula, adonant-se que en el fons eren «realment semblants».

Amb això, l’artista vol donar a entendre que hi ha una «evolució religiosa» al període prehistòric. El llibre, el qual el seu títol vindria a dir «un déu que baixa de la pedra», pretén conceptualitzar així «la recerca de la llum des de la foscor». És per això que les imatges manquen de color i el text és blanc sobre un fons negre.

El monogràfic està dividit en dues seccions de dos capítols cadascuna: la primera destinada al món dels vius i la segona, al món dels difunts. Pel seu autor, el vertaderament important d’aquesta obra «no són les fotografies en si, sinó el que intenten simbolitzar».

El conseller de Cultura, Miquel Àngel Maria, considera que «Deus ex Petra» és «una obra d’art». «És perfecte per aproximar-se al patrimoni arqueològic i al paisatge on s’hi troben els monuments», resumeix el conseller.

Amb el suport de la candidatura Menorca Talaiòtica, iniciada perquè l’Unesco declari l’Illa Patrimoni Mundial, Miquel Àngel Maria creu que l’obra de Carlos Permuy és «positiva» perquè incorpora «una altra mirada sobre el nostre patrimoni». El conseller de Cultura insisteix en què la sensibilitat artística és «especialment important» i que Menorca Talaiòtica és un projecte que pertany a «tota la societat menorquina».