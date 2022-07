La realitat virtual arriba al món de la restauració per convertir l’experiència gastronòmica en quelcom més. Ja no només es tracta de gaudir amb els sabors i els aromes dels plats que es serveixen a taula, sinó que ara, a més, s’hi suma el valor afegit que suposa conèixer de primera mà i amb testimonis visuals, l’origen dels productes que assaboreixen els clients.

Dos restaurants de Menorca han apostat per la proposta que fa XRSEN, una empresa amb seu al CentreBit Menorca, dedicada a la realitat virtual.

Des de les seves instal·lacions a Alaior, Jaume Pi explica que l’objectiu és proporcionar una experiència diferencial, introduint els clients dels restaurants en el món de la realitat virtual, a través d’unes ulleres amb les quals veuen uns audiovisuals, realitzats amb càmeres de 360 graus i 8K de resolució. És així que, «mentre espera el plat, a taula mateix, el visitant fa un viatge en l’espai i el temps», capficant-se de ple en una barca que, de matinada, surt de port per anar a pescar les llagostes que després assaboriran. Perquè, defensa, «no és el mateix que et diguin que allò que menges és de kilòmetre zero, que veure-ho amb els teus propis ulls, com si fossis al costat dels pescadors».

Dos restaurants

Can Tanu, de Fornells, i Alma Salada, de Cala Torret, són els dos primers restaurants de Menorca que introdueixen la realitat virtual. I per ara, les valoracions són molt positives, sobretot, perquè dona un gran valor afegit als seus plats i als productes de proximitat que utilitzen.

Des de la cuina de l’establiment forneller, Pilar González es mostra meravellada per la bona rebuda de la proposta. «Els clients queden encantats, està sent un èxit, ens feliciten per la idea». Perquè, per exemple, «poden veure el procés de captura i la feina que comporta, així com l’hora en la qual s’embarquen els pescadors».

També a Alma Salada són optimistes amb el projecte. En el seu cas, per ara estan fent proves i es posarà en marxa en un parell de setmanes. Ho diu Jennifer Antúnez. «Els nostres clients podran veure d’on surten els productes que empram a la cuina. Veurà els musclos que ens duu el mariscador, com les verdures surten d’un hort de Menorca, o com és la feina dels nostres pescadors per poder oferir llagostes en el restaurant».

L’experiència està agradant també als clients. De fet, ja hi ha algunes ressenyes en portals especialitzats, que destaquen l’oportunitat que ofereixen les ulleres de realitat virtual per conèixer l’essència del restaurant. O com diu González, per tal que «puguin viure i sentir allò que noltros sentim quan cuinam».