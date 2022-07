Tornen les festes des Castell, i tornen els cavalls com els protagonistes d’aquesta celebració. Per segon any Selmo Salort –com a caixer batle– presideix la Junta de Caixers de Sant Jaume. Una comissió que ha tingut quatre canvis dins el grup respecte l’any 2019. La part de la junta que es manté del bienni acordat està formada per Joan Camps com a caixer capellà; Toyo Sastre Albis com a caixer casat; Joan Serra López com a caixer pagès i Antoni Sans Cardona com fabioler.

Quatre caixers nous Els nous membres dins la Junta són el caixer fadrí Xavi González; Cristina Fullana com a fabiolera i com a caixers vocals Paqui Rovellada i Javier Merenciano. «Per certes circumstàncies ocasionades en gran part pel desglaç del temps, hi ha hagut aquests canvis», justifica el caixer batle. En el cas d’Óscar Rodríguez –el caixer fadrí anterior– no compleix les condicions protocolàries que es requereixen per optar al càrrec de sobreposat, ja que té parella estable. Per altra banda ens trobam el jove fabioler Vladislav Pau Febrer, que s’encarregava del paper els anys anteriors, es dona de baixa en el seu càrrec ja que es troba actualment a Barcelona estudiant un curs. S’ha de recordar que cada any es van tornant entre els fabiolers el seu rol. I en aquest cas ha coincidit que les persones més majors –Antoni Sans Cardona i Cristina Fullana– portin aquest melòdic paper. Antoni, que ja va sortir a la qualcada el 2019 sonarà el día 24 de juliol, mentres que el dia 25, el dia de Sant Jaume, s’encarregarà na Cristina. Portaran el mateix ase de nom Taruso, animal del caixer batle, Selmo Salort. Aquest any uns 60 cavallers participaran a les festes. Es palpa la il·lusió respecte a altres edicions per part dels caixers per haver estat dos anys que no s’han pogut celebrar, tornant així a fer un gloriós Sant Jaume.