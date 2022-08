Els voluntaris del Centre de Recuperació de Fauna del GOB han celebrat, com ja és tradició, la feina feta durant la temporada de cria de polls orfes, alliberant 15 cries de mussol rescatades amb èxit. Aquests mesos han ingressat 250 polls de diferents espècies a les seves instal·lacions, que gràcies al voluntariat han pogut ser atesos correctament.

El mussol és un dels rapinyaires nocturns més petits d’Europa. Viu a Menorca durant tot l’any, a marines, zones agràries i també als pobles. La seva posta sol ser d’entre tres i sis ous. La femella els incuba durant 25 dies i els polls abandonen el niu quan ja en tenen 21, però no volaran correctament fins als 33. En aquests dies d’impàs, els mussols poden trobar certa pressió si la zona de cria és urbana, amb prou perills per a la seva integritat, com ara atropellaments, atacs de moixos i cans, estrès per contacte amb humans, etc.

Cada estiu molts de polls de mussol en perill arriben al Centre de Recuperació de Fauna a Ciutadella, gràcies a la col·laboració de la ciutadania. Allà l’equip professional i de voluntaris els cria fins que es poden valer per ells mateixos. Aquest dijous es va culminar aquest procés de cria amb l’alliberament d’uns quants dels polls que han arribat enguany, deixant-los anar dalt la muntanya del Toro a l’hora que es pon el sol i ells comencen a trescar.