Mai s’havia pujat a un cavall i ara participarà amb la seva filla en la qualcada que integra Sant Gaietà. Aquesta és la història de Santi Gomila, un llucmaçaner que es va introduir a l’equitació gràcies a la voluntat de la seva filla Natali.

«Tot va sorgir a finals de l’any 2019, quan Natali tenia 12 anys. Sempre demanava anar amb el cavall, així que la vaig apuntar a hípica perquè s’iniciés en la doma clàssica», comença explicant Santi. «Després, va començar a comentar la idea de voler sortir per les festes, així que la vaig dur al Club Hípic Sa Creueta perquè practiqués la doma menorquina, imprescindible per sortir a la qualcada», narra el pare.

Cavaller per sorpresa

Així doncs, Santi acompanyava cada capvespre a Natali fins as Migjorn perquè entrenés amb el cavall. Després de setmanes en les quals només es limitava a observar la progressió de la seva primogènita, al final li va acabar entrant la curiositat.

«L’havia d’esperar 1-2 capvespres a la setmana i li vaig demanar a Tóbal Camps, responsable de Sa Creueta, si podia provar amb el cavall», comenta. «Sempre m’havia picat la curiositat però tenia moltes coses a fer i mai m’ho havia arribat a plantejar. Una vegada ho vaig provar, me va començar a agradar. Així doncs, al final vaig acabar organitzant-me i vaig treure un poc de temps per practicar», afirma Santi.

Dos anys esperant

Per commemorar el seu 50 aniversari, Santi s’anava a apuntar amb Natali a les festes del 2020, però va arribar a la pandèmia i es va aturar tot. Així que després de dur practicant intensament des d’octubre de 2021, a la fi arribarà l’anhelat moment.

Tots dos ja es mentalitzen per a totes aquelles situacions que es puguin trobar: l’entrada a la plaça, la reacció del cavall... Enguany serà una experiència «de prova», però no descarten seguir en pròximes festes. També reconeix que depenen de «diversos factors», com que Sant Gaietà no coincideixi amb Sant Cristòfol, pel tema dels cavalls, que pertanyen al club hípic des Migjorn.

Tanmateix, qui sap si en uns anys els trobarem junts a la Junta de Caixers.