Les festes de Llucmaçanes s'han deixondit aquest diumenge prest, a les nou del matí, amb la diana a càrrec de la Banda de Cornetes i tambors de Maó. Ha estat l'antesala de la qualcada, que a les 10:30 h tenia parada a la missa de caixers, on també es reparteix el tradicional aigua-ros. Amb una plaça plena de gent, encara que més tranquil·la que la del dissabte, per viure també en primera persona les emocions de la festa, tot i la intensa calor, pujaven els caixers i cavallers, 34, als cavalls per fer el Jaleo.

Els bots, la bulla i l'alegria han anat en sintonia amb la melodia posada per la Banda de Música de Maó. L'entrega de les canyes i la beguda han acomiadat cap a les dues del migdia la participació dels membres de la qualcada. La Junta de Caixers d'aquest Sant Gaietà està formada per David Mir, de caixer batle; Emma Benítez, caixera fadrina, i el seu pare, Nacho Benítez, caixer casat. Joan Tutzó és el caixer capellà i Pedro Marquès fa de caixer pagès. El fabioler és Víctor Pons, un clàssic del tambor i fabiol a Sant Gaietà, que va amb en Llampet, el nom de l'ase, i amb en Jaume Gomila de menador, un incondicional fent aquest paper a les festes i qui al sentir el primer toc varem veure clarament emocionat.