L’Ajuntament de Ferreries va presentar ahir el seu programa de festes a l’Auditori, amb tota la il·lusió que significa recuperar-les aquest any.

Hi haurà un total de 122 caixers i cavallers a la qualcada, repartits entre els dos dies, és a dir, tandes de 87 cavalls, més o manco, molt semblant al darrer Sant Bartomeu celebrat, el 2019. La Junta de Caixers està formada per Gabriel Janer Riudavets de caixer batle, regidor de l’Entesa que hi participa per primera vegada, i amb Josep Manguán Martínez de capellana, que a Ferreries no hi havia sortit des de 2008. El caixer sobreposat és Lluís Janer Hidalgo; Lluc Gomila Febrer, el caixer pagès; Jaume Martí Salord, el caixer casat, i Joan Mir Arguimbau fa de fabioler.

La batlesa Joana Febrer va comentar que a l’Ajuntament de Ferreriers «estaven molt contents de poder cel·lebrar unes festes de Sant Bartomeu com toca». La regidora Maria Pons va explicar els actes i va explicar que, en un context de sequera, la festa de l’escuma es reduirà, serà només per a fillets al dia de Sant Bartomeuet. La traca substituirà els focs. Els diferents portaveus dels grups municipals van intervenir amb paraules d’alegria i desitjares sort a la Junta de Caixers. Febrer també es va dirigir a la Junta de Caixer amb el desig que «tot vagi de dalt de tot, que surti brodat».

Una de les activitats estrelles del programa d’enguany és l’exposició sobre els fabiolers de Ferreries des de l’any 1900, que s’inaugura aquest diumenge a les 20 h al local Es Cau i estarà oberta fins al dia 21. L’organitza la Junta de festes amb la col·laboració de José Martí Marquès, qui ha treballat ja en sis exposicions centrades en temes de protocol i història de Sant Bartomeu. Recull, a més de fotografies i història, les entrevistes de 17 persones que han representat aquest paper, a part d’anècdotes, tonades, els instruments i un apartat dedicat als ases. L’exposició es complementa amb una trobada de fabiolers de Menorca, que es farà dimecres dia 17 al Pla de l’Església, on s’explicaran les diferents tonades i formes de sonar amb les peculiaritats de cada poble i es farà un homenatge als fabiolers que han participat a les festes de Ferreries. La trobada està, però, dedicada a Llorenç Moll Pons (Galdano), ferrerienc fabioler des de 1920 a 1955, durant 35 anys.

Com a fet destacat del programa hi ha, per altra banda, el pregó, que recau en la creadora artística, docent universitària i divulgadora d’art Tónia Coll Florit (Ferreries, 1965), i que es farà el dilluns dia 22 a les nou del vespre.

El programa de Sant Bartomeu comença divendres, entre d’altres, amb una bereneta de coca i xocolati al Club de Jubilats i amb un replec de cavalls a les instal·lacions del Club Hípic. Dissabte, a les 20 h, toca el torn al XLIII Premi Sant Bartomeu de Pintura, amb la resolució del jurat i lliurament del guardó al Centre Sociocultural, que acollirà les obres d’aquesta edició en una exposició fins al 20 d’agost.

Música

Si parlam de música, s’ha de citar el concert de la Banda de Música de Ferreries, dirigida pel mestre Josep Colom, que es farà dijous de la setmana que ve a partir de les 19.30 hores per diferents places del poble. Aquest dia també hi haurà glosat, a càrrec dels glosadors Moisès Coll, Jaume Janer, Marc Barceló, Maria Marquès i Joan Moll, amb Lluís Janer a la guitarra.

La Banda de Música repeteix amb un concert després del pregó, al Pla de l’Església, el dilluns dia 22. També destaca el concert líric a càrrec de la mezzosoprano Ángela Lorite, el baix Jeroboam i el pinista Toni Pons. Serà divendres dia 19 a les 20.30 h, a l’Auditori. Per altra banda, en l’apartat musical destaca el concert del compositor Guiem Soldevila, el dissabte dia 20, a les 21 h, al Pla de l’Església.

Els grups menorquins Black Pearl i Rockson actúen dia 23. El dia 24 ho fan Eva Pons trio, Pèl de gall i l’històric Ocults, grup mallorquí que torna a Ferreries per Sant Bartomeu, per reviure moments inesborrables de les seves actuacions dels anys 90. El dia de Sant Bartomeuet, dijous 25, serà el torn d’Huracán i Ritmo Menorca.

No es pot deixar d’anomenar, per altra banda, el tradicional Campionat del Món de Truc, que arriba a la XIV edició i es farà divendres dia 19 a l’Associació de Vesins s’Enclusa, a partir de les 18 h. Ni la gimcana sobre costums, protocols i tradicions de les festes de Sant Bartomeu, que manté la història i la manera de viure-les entre els més petits. Es farà diumenge dia 21 a les 19 h, al Pla de l’Església.

Respecte a festa i protagonistes

El respecte als cavallers i als cavalls a la qualcada i als ases al seu jaleo el dia de sant bartomeuet té una menció especial també en aquest Sant Bartomeu. Des de la Junta de Caixers també demanen que es deixi un passadís quan els cavalls pugen al galop cap a la Plaça, de vegades, abraçats de dos en dos.

Entre les recomanacions impreses en pòsters que repartirà l’Ajuntament també hi ha evitar excessos amb l’alcohol. El programa de festes recull, de fet, la campanya del Govern «No siguis ase» i la del Consell, «Festes 0,0» recalcant que sense alcohol també són festes. El Consistori recorda també la disponibilitat de gots reutilitzables i hi haurà parada del Punt Lila, oficines d’informació i acompanyament per a les possibles víctimes d’agressions sexistes, situada a la Plaça Espanya.