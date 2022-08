A Ferreries ja batega la festa. Les festes de Sant Bartomeu 2022 han començat oficialment aquest migdia de dimarts amb protocol·lari acte de l'entrega de la bandera i el primer toc de fabiol.

I és que les ganes de festa són màximes, després d'haver d'esperar dos anys per la pandèmia. Minuts abans de les 12, el Pla de l'Església, epicentre de la festa durant aquest dies, estava ple de gent, especialment els joves, que ho han esperat amb ànsia.

I a la tarima de l'ajuntament, estaven col·locats tots els caixers que participen a la qualcada, encapçalats pels que conformen la Junta de Caixers. Pacientment, la batlessa, Joana Febrer, ha esperat que toquessin les 12 del migdia a les campanes de l'església de Sant Bartomeu, per donar la benvinguda a tots els veïns i visitants. «Hem hagut d'esperar, però per fi som a aquesta estimada plaça, tots reunits per poder tornar a disfrutar de les nostres festes de Sant Bartomeu», ha indicat la batlessa, que ha fet una crida a «viure-les amb intensitat i respecte».

A continuació, ha entregat la bandera amb la imatge del sant al caixer sobreposat, Lluís Janer; i després el bastó de batle al regidor Gabriel Janer. El caixer batle ha respost que representarà l'Ajuntament «amb molt honor i gust per tot Ferreries».

Després, silenci per sentir amb emoció com en Joan Mir, el fabioler d'enguany i que participa per sisena vegada a la qualcada, ha tocat per primera vegada la sonada del fabiol.

L'acte s'ha acabat, com és costum, cantant l'himne de Ferreries, interpretat per la Banda de Música i la Coral Clau de Sol.

Així, tot és a punt per a tres dies intensos de festes a Ferreries. La junta de caixers i el fabioler s'han dirigit al geriàtric del carrer Fred per a saludar i desitjar les bones festes als usuaris. Mentrestant, els veïns reposen forces i dinen a l'espera dels primers actes del capvespre, amb la sortida dels capgrossos a les 16 hores i l'inici del replec tres quarts més tard.