Són l’ànima i l’essència de la festa. Són protocol i tradició maonesa. Han esperat pacients durant dos anys. I enguany per fi recuperaran nervis i emocions. Caixers i cavallers esperen amb ànsies que arribi el dia. Entrenen amb més passió que mai. I els membres de la Junta en són la millor representació.

Enguany, es prorroga la composició de 2019, tot i que s’han produït dos canvis. El caixer capellà serà Joan Tutzó en substitució de Gerard Villalonga, i José Pablo Melià assumirà el càrrec de caixer vocal, ocupant el lloc que deixa Maria Dolors Iglesias.

Així per tant, la junta estarà presidida de nou per Héctor Pons com a caixer batle. L'acompanyaran, a més de Joan Tutzó, Ignacio Benítez Catchot, com a caixer casat; Pedro Marquès Fedelich, caixer pagès; M. Cristina Mata Ortas i José Pablo Melià Cardona, caixers vocals; Emma Benítez Torrent, caixera fadrina, i Ainoa Llambías Marimón i caixera de Sant Climent i David Mir Sánchez, caixer de Llucmaçanes. Repeteix també Cristóbal Vinent Riudavets en el càrrec de fabioler.

Un total de 132 caixers participen en la qualcada de les festes d'enguany. D'aquests 22 ho faran per primera vegada i s'estrenen a les festes. 106 qualcaran a les festes de dia 7 (76 homes i 30 dones) i 121 en la del dia de la Mare de Déu de Gràcia, el dia 8 (78 homes i 43 dones).

El caixer més jove serà Saulo Juanico, amb 12 anys; mentre que el de més edat serà José Luis Aracil, amb 68.