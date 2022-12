Aunque a nivel mundial parece que quien decide cuándo empieza la cada vez más larga celebración navideña es Mariah Carey con su interpretación en directo del hit global «All I want for Christmas is You» (que ya sonó la semana pasada por Acción de Gracias), en Menorca lo habitual es hacer coincidir la campaña con el puente de la Constitución. Un año especial este, en el que se recupera la normalidad después de que la pandemia limitara parcialmente todavía las celebraciones en 2021. Los ocho municipios ya tienen todo a punto con unos programas cargados de actividades.

Ciutadella El espíritu navideño empezó este viernes a latir a pie de calle, aunque no de la forma esperada. Las previsiones de mal tiempo obligaron a cancelar las actividades para acompañar el estreno de la decoración lumínica. No sonó la música, pero las luces sí que comenzaron a brillar. El primer gran día de un nutrido programa que tiene entre sus citas más importantes el Mercat Nadalenc, el próximo fin de semana (los días 9, 10 y 11 en la Plaça de la Catedral) con un buen número de actividades a su alrededor. La Banda Municipal de Música no faltará a su tradicional concierto de Navidad, que se celebrará en la Sala Multifuncional del Canal Salat (17 de diciembre). Y la esperada visita del Paje Real tendrá lugar el día 26 para recoger cartas en la Plaça de la Catedral entre las 17 y 21 horas. Ciutadella Antiga volverá a encargarse de la organización de las campanadas infantiles de fin de año (11.30 horas), el último gran acto del programa antes de la esperada llegada de los Reyes Magos, el 5 de enero a partir de las 19 horas. DESCARGA | Programa de Navidad 2022 en Ciutadella (PDF) Maó La celebración navideña regresa con fuerza a la localidad de levante. Desde hoy y hasta el 7 de enero se han programado hasta 106 actividades. Aunque puede decirse que la inauguración oficial de la temporada navideña no llegará hasta el próximo martes con el tradicional encendido de luces a cargo de Els Llumets (18 horas). Día en el que arrancará también la Fira de Nadal (Plaza Constitució y Calle de ses Moreres, hasta el 10 de diciembre). El programa de actos de Navidad en Maó se ha presentado este viernes Una de las novedades es el regreso de las visitas de los carteros reales a las escuelas, mientras que por otra parte repetirá el photocall la Bolla de Neu Gegant en la Plaça del Príncep. Por fin de año habrá campanadas infantiles (11.30) y la verbena se celebrará en la misma Plaça Constitució tras las campanadas. Sus Majestades de Oriente han anunciado la llegada al puerto de Maó el 5 de enero a las 18 horas. DESCARGA | Programa de Navidad 2022 en Maó (PDF) Alaior Tras unas fiestas «prudentes» el pasado año, recuerdan desde el Consistorio, como consecuencia de la pandemia, en el municipio retoma el camino de la normalidad con un programa en el que figuran algo más de 70 actividades. Entre ellas aparece como estrella la pista de patinaje sobre hielo que se instalará en el exterior del Poliesportiu. Una atracción que abrirá al público del 16 al 23 de este mes, y también entre el 26 y el 30, mientras que en enero se podrá patinar del día 2 hasta el 7. En torno a esa pista se instalará también el Mercat de Nadal (del 16 al 24 y del 26 al 31 de diciembre). El video mapping regresa con «Lô Fascinant II», los días 26 y 27 de diciembre en la fachada del Convent de Sant Diego (de 18.30 a 21.30 horas). Este año vuelven también al programa las campanadas de fin de año en Sa Plaça, donde se conectará en directo con la Puerta del Sol. La llegada de sus Majestades de Oriente está prevista para el 5 de enero a las 19 horas. DESCARGA | Programa de Navidad 2022 en Alaior (PDF) Es Castell La inauguración de la Sala Polivalent Es Soleiet el 9 de diciembre (19 horas) con la exposición «Son Art» marcará el inicio de una programación navideña que se prolongará hasta el 5 de enero, con la legada de sus Majestades de Oriente al puerto de Cales Fonts (18 horas). El Mercat de Nadal se instalará el próximo fin de semana en la Plaça de s’Esplanada (de 10 a 14 horas) para ir ambientando la población con un buen número de actividades a su alrededor. Los eventos culturales tendrán protagonismo a lo largo de todo un mes, en el que se espera la llegada de papá Noel (23, 18 horas), acompañado por la Banda de José y sus Muchachos. En el caso de el Paje Real, será el día 30 (18 horas). Al día siguiente, a medianoche, el Ayuntamiento invitará uvas y cava para celebrar la llegada del nuevo año frente al Consistorio. Sant Lluís Aunque el encendido oficial del alumbrado navideño no será hasta el 16 de diciembre, el programa de actividades preparado por el Ayuntamiento arrancará el martes anterior con un taller intergeneracional de dulces navideños en el Club de Jubilats (plazas limitadas e inscripción previa). El día 17 por la mañana tendrá lugar una de las citas de cada año, el Pare Noel Day, en un fin de semana que estará marcado también por la celebración de la Fira de Nadal en el centro de la población. La Colla de Gegants de Sant Lluís y la Xaranga de Maó acompañarán la llegada del Papá Noel al municipio, el día 23 (17.30 horas), mientras que el 27 (18 horas) será el turno de los pajes reales. Los más pequeños despedirán el año en una fiesta matinal en el Pla de Sa Creu que concluirá con la actuación musical de Lara Pons. Como es tradición, Melchor, Gaspar y Baltasar protagonizarán su cabalgata el 6 de enero para repartir regalos desde las 6.45 horas. Es Mercadal Las celebraciones comenzarán el próximo fin de semana con la instalación del tradicional Mercat de Nadal en las calles más céntricas . Un programa en el que cabe destacar el concierto de Navidad que ofrecerá la Banda des Mercadal, con el espectáculo «The Ghost Ship», en la Sala Multifuncional el día 23 (20.30 horas, con invitación). Ese mismo espacio acogerá al día siguiente, a partir de la medianoche, la Christmas Party con la ambientación musical del grupo local Black Pearl y, a continuación, Ritmo Menorca, que también actuarán en ese mismo escenario en la fiesta de fin de año. La llegada del Paje Real está programada para el 30 de diciembre (19.30 horas). La cabalgata real será el 5 de enero (19.30 horas) y el final de fiesta llegará el 8 de enero con la actuación en la Multifuncional de las dos estrellas menorquinas de La Voz, Chiara Oliver y Dani Juanico (19 horas). La normalidad regresa sin que lo haga el que durante años ha sido uno de los grandes atractivos de su programa, «Pista de Aventuras, aunque se han potenciado las actividades infantiles al aire libre. DESCARGA | Programa de Navidad 2022 en Es Mercadal (PDF) Fornells La Navidad se encenderá el 11 de diciembre (18 horas) con el acompañamiento de los Petits Músics de l’Escola de Música. A partir del 16 comenzarán diferentes actividades culturales (cuentacuentos, música, club de lectura )y villancicos. Para el 26 está previsto la celebración por la mañana en la Plaça de l’Església de una fiesta infantil con castillos hinchables, juegos populares y talleres de manualidades. El último día del año, pasado el mediodía y acompañado de la Banda de Música des Mercadal, llegará a la población el Paje Real para recoger las cartas. Los vecinos despedirán 2022 con una verbena de fin de año en la Sala Polivalente. Todo estará preparado para que el 5 de enero, a las 18.30 horas, los Reyes Magos lleguen a Fornells por el Carrer de la Mar. DESCARGA | Programa de Navidad 2022 en Fornells (PDF) Ferreries El interruptor de las luces navideñas se pulsará el próximo día 9 (19 horas). El pueblo está invitado a congregarse en la Plaça d’Espanya para dar la bienvenida a las fiestas al ritmo de la batucada de Retrò. La próxima gran cita no será hasta el viernes siguiente, con la apertura del nacimiento monumental de la asociación Amics des Betlem en el Centre Sociocultural (20 horas). Un día después se inaugurará el nuevo buzón real en el Pla de l’Església, una de las varias actividades de un fin de semana que estará marcado por la Fira de Nadal. La tradición continúa con la Festa del Calent en Cas Vesins el día de Nochebuena (20 horas ). Los Fandango All Stars animarán la verbena de fin de año en la Plaça d’Espanya y al día siguiente los Carteros Reales, acompañados de la Banda de Música de Ferreries, anunciarán la llegada de los Reyes Magos, prevista para el 5 de enero (19.30 horas). Es Migjorn Gran El programa festivo no arrancará hasta el 23 de diciembre (17 horas), con un taller de postales de Navidad y juegos de mesa en la carpa que se colocará en Sa Plaça, el que será el punto central de la mayoría de los actos previstos, algunos de ellos pensados para los más pequeños: espectáculo musical «Encanto» (día 28) y Mini Disco (29), ambas citas a las 18 horas. También será en ese espacio donde el 25 se celebre el Ball de Nadal con Bluemoon (21 horas) y Ritmo Menorca. En la población comenzarán a despedir el año el 31 con Vermut (13 horas) ambientado por Estruendu y darán la bienvenida a 2023 después de las campanadas. Los pajes reales han previsto su visita para el primer día del año (19.30 horas) como preludio de la sus tres jefes el 5 de enero (19 horas).