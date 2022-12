Centenars de persones, petits i grans, han gaudit aquest dimarts capvespre amb la tradicional encesa de l’enllumenat de Nadal a Maó, amb l’espectacular participació dels quatre Llumets que van baixar des del campanar de l’església de Santa Maria per l’enfront que dona al Pla de la Parròquia i, d’aquesta manera, encendre també la il·lusió en unes setmanes d’ambient festiu.

A les 10 del matí s'ha inaugurat la Fira de Nadal que està instal·lada a l’Esplanada, el carrer de Ses Moreres i el Pla de la Parròquia, amb tot un seguit d’activitats d’animació infantil i actuacions de música en viu al llarg del matí, inclosa la inauguració de la caseta solidària de na Gràcia i en Sebastià i un taller de postals nadalenques a la Sala d’Audiències del Claustre del Carme. El Casal de Gent Gran del carrer Vassallo també es va afegir a la festa amb una paella, seguida d’una actuació musical i una sessió de ball de saló.

Els Llumets baixen pel campanar de Santa Maria | Gemma Andreu

Eren les 17.30 hores i encara faltava mitja hora per a l’inici de l’acte d’encesa dels llums de Nadal i el Pla de la Parròquia estava envaït per una gernació expectant per donar la benvinguda als Llumets, sobretot els més petits molts dels quals els pares els tenien a becoll per poder veure millor la màgica davallada de tan distingits visitants.

L’acte ha començat amb el conte d’Els Llumets i al voltant de les 18.15 hores els assistents, animats per la narradora del conte, han cridat els Llumets que tot d’una han aparegut i davallat del campanar. Una vegada baix, s'han encès els llums decoratius de la plaça, fent un passacarrers amenitzat per la Xaranga de Maó, encenent la resta de llums de la ciutat.

Els llums de Nadal ja brillen a la plaça Constitució | Gemma Andreu

Ciutadella

Per altra banda, aquest dimarts també s'ha celebrat a Ciutadella l’encesa de la il·luminació especial nadalenca, que s’havia suspès el divendres passat per mor de les previsions de mal temps. Primer de tot, a les 18 hores, va tenir lloc una batucada itinerant a càrrec d’Esclats i una hora després es va procedir a l’encesa de l’enllumenat, amb el posterior concert del grup musical Jazz Friends.