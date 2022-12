Els productes més nadalencs es poden trobar, des d’aquest divendres, a la plaça de la Catedral de Ciutadella. És allà on, durant el cap de setmana, estarà obert el Mercat Nadalenc, amb una quinzena de paradetes.

A la fira s’hi poden trobar des d’articles de floristeria i decoració, a productes agroalimentaris, passant per diferents alternatives per a regals, de bijuteria, moda i complements, sabons i tractaments, o roba per a nadons.

L’exposició es complementa amb una agenda d’activitats. Aquest dissabte, el Cor Cadenza iniciarà allà un itinerari de nadales al carrer (12 hores), i hi haurà la música de Josep Ruete i Martí Genestar (18 h) i de Chiara Oliver (20 h). A més, hi haurà espectacle de màgia a l’antiga Impremta des Racó (12 h) i un concert a Can Saura (12.30).