Menorca i els seus productes tradicionals és la temàtica que envolta la 51a Exposició de diorames de Nadal, que amb 18 participants, organitza el Grup de Pessebristes de Maó. La mostra, que ahir fosquet va ser inaugurada a la sala d’exposicions de Sant Antoni, de Maó, podrà ser visitada fins el 5 de gener de 2023, cada dia de 18 a 21 hores, excepte els dissabtes que és d’11 a 14 hores. Aquest rellevant esdeveniment cultural i artístic compta amb el patrocini de l’Ajuntament de Maó, el Departament de Cultura del Consell insular i Colonya Fundació Guillem Cifre.

El Mercat des Peix de Ciutadella | Gemma Andreu

La recentment clausurada distinció de Menorca com a Regió Europea de la Gastronomia 2022 ha estat, en certa manera, la inspiració de l’exposició de diorames d’aquestes festes de Nadal, que consta de devuit diorames. «Volíem aprofitar el ressò que l’Illa ha tingut amb la declaració d’aquesta distinció europea i sense dedicar-ho exactament a aquest motiu agafar el tema dels productes tradicionals que tenim, com el formatge, els embotits, l’oli, el vi, etc., i d’alguna manera representar tots aquests llocs i espais lligats als productes i fer els diorames. Hi ha casats de llocs, mercats tradicionals i altres», assegura Francesc Farrés, president del Grup de Pessebristes de Maó.

Un carrer d’Alaior | Gemma Andreu

Participants

L’exposició està formada per devuit diorames, dels quals disset són de format estàndard -setze individuals i dos de doble tamany- i un altre que pràcticament ocupa 2x2 metres. «Es tracta del diorama nombre 10, amb el nom «Herodes i els Reis», que l’ha fet Fernando Villalonga, un veterà membre del grup, que representa el pati del Govern Militar, del carrer Isabel II, de Maó, amb l’escena d’Herodes i els Reis, amb les seves legions romanes, la veritat és que ha quedat espectacular. Aquest diorama és l’únic que fuig del tema de Menorca i els productes tradicionals, però entra dins la llibertat creativa dels companys del grup», assenyala.

L’acabament de les festes de la Mare de Déu de Gràcia, a mitjan setembre, és el moment en què el Grup de Pessebristes de Maó comença a idear l’exposició, fixant primer la temàtica de la mostra i arreplegant al local social del grup els materials que s’hauran de mester per començar a fer feina. El divendres de la setmana passada van fer el trasllat dels diorames del seu local social a la sala d’exposicions de Sant Antoni amb l’ajuda de l’Ajuntament de Maó.

El Grup de Pessebristes de Maó, amb més de cinc dècades d’història, està format actualment per una vintena de membres, que mantenen amb tota la il·lusió del món la tradició dels diorames. Fins i tot, la pandèmia de la covid-19 no ha estat un obstacle insuperable per a muntar l’exposició els dos darrers anys. El 2020, el grup va traslladar per motius aliens l’exposició a la Sala d’Audiències del Claustre del Carme, després d’haver-la muntada els darrers anys a la sala d’exposicions de la Caixa, al carrer Nou. I l’any passat va estrenar la Sala d’Exposicions de Sant Antoni, on enguany repeteix.