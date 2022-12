«Es Diari» va recuperar aquest dijous al fosquet la trobada de Nadal amb els col·laboradors, amb una gran participació dels articulistes que aporten les seves interpretacions i coneixement a les pàgines d’opinió del diari. Més de 40 persones van assistir a l’acte, a les instal·lacions del diari, amb la participació també de membres de la redacció.

L’editor, Josep Pons Fraga, va destacar «la constància i lleialtat» dels col·laboradors amb el diari. Són més de seixanta persones, amb pensament divers, que permeten oferir als lectors un ampli ventall de formes d’interpretar l’actualitat.

El director, Josep Bagur, va demanar als articulistes moderació en la forma d’expressar les idees per no col·laborar amb el deteriorament de la convivència democràtica.

Tres reconeixements

«Es Diari» va reconèixer la feina feta per tres col·laboradors, a qui es va lliurar el far que simbolitza aquest mitjà.

Marcos Seguí és l’autor de la crònica que cada diumenge descriu el que va passar a Menorca fa cent anys. Josep Pons recordà que Marcos Seguí és també un bon glosador.

José Barber manté una gran relació amb «Es Diari». L’editor recordà el primer article que va publicar el 2006 amb el títol «Verja municipal y parque infantil de 3ª división», una crítica municipal divertida. Barber comentà que en aquell moment va descobrir que publicar al diari era molt més efectiu que un debat al ple municipal. Cada dissabte es publica la seva secció «Barber’s Bag».

El tercer far va ser per Carlos Torrent, una persona «dinàmica i polifacètica», segons va comentar l’editor. Les seves col·laboracions amb el «Menorca» es remunten als anys 60. També durant anys hi ha aportat l’humor gràfic. Parla de gent de Ciutadella a la seva secció «Des de Binipati».