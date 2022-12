Vuit corals de diferents pobles de Menorca, amb cantaires de totes les edats i amb un repertori variat nadalenc, a diferents veus i amb alguns instruments, van participar aquest dijous a la tradicional trobada de nadales padre Petrus, a l’església de Santa Maria de Maó.

Aquest esdeveniment estava organitzat per Carme Garcia i Mercé González, seguint la tradició impulsada pel padre Petrus, Miquel Petrus Marqués, fill il·lustre de Maó, amb una gran trajectòria vocacional i pedagògica. Sota l’estela de la seva gran influència com a mestre de música, aquestes dues exalumnes de la seva escola de veus i instruments impulsen ara aquesta trobada, que ha esdevingut una cita emblemàtica a l’Illa en aquestes dates.

La Coral de Jubilats des Castell; Sa Casa des Poble des Camí des Castell de Maó; el grup Tecles, botons i manxes, amb acordions; Enfusion choir, amb músics de diferents procedències; Coral Mitjanit de Sant Lluís; Gaudim et Música, grup de música antiga; Clau de Si, gospel, i la Coral de l’Orfeó Maonès van ser els grups participants, amb diferents interpretacions, cadascú les seves, i una peça conjunta al final.

A cappella, però també amb música de piano o acords de guitarra, i amb la nota molt destacada durant el concert de l’organista i compositor Tomé Olives, dirigint també des d’aquí al grup Sa Casa des Poble, van posar tots, casdascú amb les seves cançons, l’emoció a la nit.

Van acabar tots junts interpretant «Noche de paz», entonada també com a «Silent Night» o «Santa Nit», com a paradigma de la pluralitat del repertori, que en diferents idiomes i a diferents veus va delectar amb música més clàssica o menys coneguda de Nadal al nombrós públic assistent. L’Ajuntament de Maó va obsequiar al final als participants amb una placa il·lustrada, on surt l’església de Santa Maria, com a record de la trobada.