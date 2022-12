Gairebé 40 quadres, peces d’escultura i un homenatge, aquest any, a l’artista i alumne de l’escola Joana Pons Mascaró, que té dues parets de la mostra dedicades a la seva obra. Una pintura hiperrealista, sobretot amb paisatges de Menorca, del camp i la mar, que ocupen fins a dues parets de l’exposició. L’associació per a les arts de Ferreries, Art’s, creada ara fa 26 anys pels ferreriencs vinculats a l’expressió artística Nito Serra, Maties Sansaloni, Lluís Febrer, Carlos Mascaró i Joan Pons Pallicer, i actualment amb Laura Coll i Laura Barber com a principals responsables, ha obert aquests dies la seva tradicional mostra de Nadal al seu local. Recull, a més d’aquests quadres destacats de Joana Pons Mascaró, l’obra d’alumnes i artistes associats, a més d’un recull del professor de la seva escola, Josep Moncada, i un quadre gran de Nito Serra, un dels fundadors, desaparegut el setembre de l’any passat, i a qui l’associació també recorda enguany d’una forma especial.

L'escola de fillets i adults i la mateixa associació té noms com Tomeu Salord, Ramon Sintes, Júlia Nieuwland, Carmen Arroyo, Vicent Pons, Maria Coll, Anne Birchall, Nando Florit, Marc Florit, Nina Serra, Arturo Coll o Giorgio Bondioli, a més de Laura Coll i Laura Barber, les organitzadores principals de la mostra, que també hi tenen obra. De l'apartat assenyalat que hi té aquí Joana Pons Mascaró, elles destaquen el mèrit que té la seva formació pictòrica, ja de gran, amb «aquestes meravelles», diuen, assenyalant els 17 quadres seus de l'exposició, fets «amb gran perfeccionisme». En la mostra en general predominen els paisatges i els motius vinculats a la vida de Menorca, amb olis, bàsicament, collage i també alguna escultura, en aquest cas, amb el nom de Rafael Florit, a partir de llenya i ferro. En conjunt, la mostra configura una bona representació de l'expressió artística de tot el poble de Ferreries. L'exposició estarà oberta en aquest espai d'Art's fins al dia 2 de gener.