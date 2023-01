S’atraca la Diada del Poble de Menorca i, un any més, hi haurà tot un seguit d’activitats per commemorar el 17 de gener, data en què es recorden els fets històrics que són a l’origen de la nostra cultura i data en què, també, es celebra la identitat compartida per tots els menorquins i nouvinguts que han triat l’Illa per establir-se. Enguany, però, aquesta festivitat arriba com era habitual abans de la pandèmia i sense restriccions. Després de dos anys en els quals la Diada es va haver d’adaptar a la situació de crisi sanitària amb nombroses cancel·lacions d’actes, es recupera la festa amb plena normalitat i sense mesures restrictives.

Així ho ha anunciat avui migdia el vicepresident del Consell i conseller de Cultura, Miquel Àngel Maria, en un acte que s’ha celebrat al Museu de Menorca per presentar el programa d’actes organitzats arreu de l’Illa. «És la primera Diada que es celebra amb una normalitat recuperada, sense mesures ni restriccions», ha destacat Maria, que també ha subratllat que «és un bon moment per demanar-nos què hem après i com hem de viure a Menorca i al món». Ha aprofitat, en aquest sentit, per recordar que la festivitat coincideix, enguany, amb el trentè aniversari de la declaració de Menorca com a reserva de biosfera per part de la Unesco. «Tot i que l’esmentada celebració es farà a l’octubre, hi haurà diversos actes al llarg de l’any», ha avançat Miquel Àngel Maria.

Actes arreu de l’Illa

El programa de la Diada del Poble de Menorca, que aquest any ha estat il·lustrat per Marina Pons Wolff, recull nombroses activitats que es desenvoluparan arreu de l’Illa i durant tot el mes de gener. Contempla tant els actes organitzats pel Consell com aquells que depenen dels vuit ajuntaments. «És una Diada pensada per tothom amb un seguit d’activitats importantíssim i que representa els valors que sempre hem defensat des de Menorca», ha explicat el conseller de Cultura del Govern de les Illes Balears, Miquel Company, que també ha assistit a la presentació. Els esdeveniments inclouen el Ple extraordinari de la Diada amb una conferència a càrrec del poeta i escriptor Pere Gomila, glosats, mercats i fires, torrades, concerts i ballades, animacions infantils i les tradicionals beneïdes de Sant Antoni.

A més a més, hi ha programat, pel mateix 17 de gener, el Concert de la Diada, a càrrec de Marco Mezquida Trio i l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears, al Teatre Principal de Maó. «Hi haurà una entrega absoluta per fer d’aquest concert un espectacle memorable i espectacular», ha assegurat el cap de cartell, el pianista Marco Mezquida.