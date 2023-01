Els Reis d’Orient no s’han portat gens malament amb les màximes autoritats insular i municipals de l’Illa, regalant coses que havien demanat, alguns viatges, i també qualque sorpresa.

A la presidenta del Consell insular, Susana Mora, li han duit els quatre parells d’anelletes que havia demanat, a més d’un «anell xulíssim fet amb pedra d’aventurina, típica de Jordània des d’on ha viatjat expressament i ha estat tota una sorpresa», afirma, a més d’unes sabatilles i un fular calentet. Mora desitja que tothom hagi rebut per regals l’energia, l’esperança i la il·lusió suficients per agafar amb força i coratge l’any que acaba de començar.

Els Reis també han estat generosos amb el batle de Maó, Hèctor Pons, en dur-li el joc de llençols, un microones i un cinturó que havia sol·licitat, entre altres detalls. «Em pens que enguany haurà estat un any de patinets i de bicicletes, açò esper perquè fa molta falta, i ara més que a Maó tenim carril bici nou el podran ben aprofitar», subratlla. A més, espera que hagin duit èxits i oportunitats per a tots els maonesos.

Per altra banda, un viatge en família a Londres és un dels regals a la batlessa de Ciutadella, Joana Gomila, a més d’unes ulleres de sol, unes entrades per anar a veure el Mago Pop i un brunch amb parella.

El batle d’Alaior, José Luis Benejam, ha rebut amb especial il·lusió un calendari de 2023 amb imatges d’extraordinaris moments protagonitzats pel seu ca, en Bruno. I quant a l’any que comença, el seu principal desig és «l’arribada de la pau a Ucraïna, que la guerra que s’està vivint en aquest país acabi com més aviat millor», assenyala.

El regal de Reis que li ha fet més il·lusió a la batlessa de Sant Lluís, Carol Marquès, és un viatge amb les seves amigues de tota la vida, «és molt més que un viatge, és l’oportunitat de compartir i dedicar-nos uns dies només per nosaltres», assegura. També espera que els Reis hagin duit a tothom salut i esperança, sobretot per aquelles persones que pateixen per algun motiu, tot acompanyat de noves il·lusions i moltes alegries.

La batlessa de Ferreries, Joana Febrer, podrà substituir l’ordinador escatxarrat per un portàtil nou i altres coses de casa, com un parell de coques-rosses, desitjant per a tothom salut, feina i molta felicitat.

Francesc Ametller, batle des Mercadal, s’ha vist sorprès amb un rellotge «d’aquests grossos, que es veu tot el mecanisme com funciona», un coixí que dona massatges, «es veu que els Reis m’han vist estressat després de tants d’anys de batle», i unes entrades per al teatre.

Un viatge a la península és, entre altres, el regal per a la batlessa des Migjorn Gran, Antònia Camps, que també desitja «salut, feina, prosperitat i sobretot que els preus davallin».