La festa de Sant Antoni recupera la plena normalitat a Ciutadella després de dos anys de restriccions per la pandèmia. El pròxim dimarts, dia 17 de gener, se celebrarà la missa a la Catedral i, en acabar, tindrà lloc la processó amb tres regidors municipals com a cavallers: Juana Mari Pons, Maria Jesús Bagur i Guillem Bosch.

L'acte dels Tres Tocs es tornarà a fer com sempre a la plaça de Ses Palmeres, després que l'any passat es feu a la Catedral per evitar aglomeracions. L’encarregada serà la primera tinent de batle, Noemí Camps, després que la regidora més jove, Carla Gener d’Unides Podem, hagi renunciat a participar pel caràcter religiós de la celebració.

No és la primera vegada que la regidora d’Igualtat de l’Ajuntament de Ciutadella expressa d’aquesta manera la seva disconformitat amb actes protocol·laris de la corporació municipal. A les festes de Sant Joan no va participar a la convidada o a la tarima d’autoritats dels Jocs des Pla en protesta per la no presència de dones a la colcada.

El recorregut de la processó

El dia de Sant Antoni, aproximadament a les 12 hores, es formarà la processó amb els cavalls, capellans, banda de música i un recorregut que seguirà aquest itinerari: Carrer del Roser, Carrer del Santíssim, Portal d'Artrutx, Plaça d'Artrutx, Avingunda Conqueridor, Avinguda Constitució i Plaça Alfons III.

Finalitzat l'acte dels Tres Tocs el recorregut de tornada serà pel Carrer de Maó, Plaça Nova, Ses Voltes, Carrer de Sant Sebastià i Carrer de Cal Bisbe, on finalitzarà la processó.

Torna la fira i el mercat

El mercat de la Fira de Sant Antoni arriba a la XVII edició amb 29 paradetes i mostres d'artesania i alimentació, provinents de Mallorca, Menorca, Galicia, Màlaga, Catalunya i una de Madrid. També es recupera la tradicional Fira de la plaça de Sant Antoni, davant l'Hospital Municipal, amb set paradetes de dàtils i taronges.

Hi haurà música, amb els concerts d'El Cairo i de The Swing Crusaders, amb ballada de Lindy Hopeper i també hi ha organitzades activitats infantils i per a tota la família, a càrrec de Bota i Juga.

Reobertura del Saló Gòtic

El pròxim dilluns, dia 16, el Saló Gòtic de l'Ajuntament de Ciutadella tornarà a obrir les portes després de les obres de millora, amb l'acte institucional de Sant Antoni i el pregó de la Diada, a càrrec del Sr. Jordi Pons Mercadal, arquitecte.