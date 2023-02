Més de mil persones han passat per l’emblemàtica Farmàcia Llabrés de Ciutadella en els primers quinze dies de visites obertes al públic. Des de la Fundació per a Persones amb Discapacitat recorden que es tracta «del principal referent i un dels pocs testimonis que queden del modernisme a Menorca», inaugurat el 12 de gener, en un acte presidit pel rei Felip VI i la reina Letícia.

Des del dia 14, es visitants han acudit a la Farmàcia Llabrés en grups de com a màxim 15 persones. Les visites gratuïtes són una oportunitat que s’ofereix als menorquins fins al 30 d’abril del 2023. La Junta Directiva de Fundació valora les dades molt positivament «per la vessant cultural que suposa retornar l’edifici a Ciutadella, però posant l’accent a l’aspecte inclusiu, un espai sense barreres comunicatives per a les persones amb diversitat funcional. Fundació ha treballat al projecte per aconseguir al màxim l’objectiu d’inclusió: no només adaptar el lloc i la visita cultural als visitants, sinó també preveure la màxima adaptació per a les persones amb discapacitat que hi fan feina».