A Sant Lluís, l’Ajuntament ha dissenyat un programa d’actes per a celebrar el carnaval. Consta de diverses propostes entre els dies 11 i 21 de febrer, entre les quals hi ha tres concursos de disfresses, així com tallers, actuacions musicals i, és clar, la lectura del testament d’en Carnestoltes.

La primera activitat serà aquest dissabte, un taller familiar de confecció de disfresses que organitza el Molí de Baix i que es farà, d’11 a 13 hores, al Pla de sa Creu. Els actes principals es faran entre dijous i dimarts. Dia 16 hi haurà la Rua de les Escoles durant el matí, amb un recorregut pel nucli urbà i, ja el capvespre (17 hores), una festa amb la participació de Pinyeta Pinyol i l’organització de diversos tallers temàtics. Consulti el programa del Carnaval 2023 a Sant Lluís (PDF) Per divendres, a les 20 h, hi ha previst el ball i el concurs de màscares. Serà a la Sala Albert Camus i amb la música del grup Feeling, i amb un food truck a l’exterior. Els actes continuaran diumenge dematí, amb la Rua Familiar de Disfresses a les 11.30 hores. Hi seran les colles de Gegants de Sant Lluís i Llucmaçanes, a més de Sa Xaranga de Maó i els residents del geriàtric municipal. Després, el grup Wanderlust oferirà un concert al Pla de Sa Creu (13.30 hores). La Coral de Jubilats protagonitzaran una actuació, dimarts a les 18.30 hores, a la Sala Albert Camus, i tot seguit, es procedirà a la lectura del testament d’en Carnestoltes en un acte per al qual es demana als assistents que vesteixin, o de blanc, o de negre. En el concurs infantil de dia 16 s’hi podran presentar fillets de fins a 12 anys, i el de màscares de l’endemà és per a persones de qualsevol edat, sigui individualment, en parelles o grups. Per acabar, a la Rua Familiar hi podrà participar qualsevol, tot sol, en parella, en grups de tres a nou persones o amb comparses de deu o més integrants.