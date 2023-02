Passa dues vegades cada any. I no per açò deixa de ser un moment especial que deixa una estampa espectacular, quan la llum de la rosassa de la Catedral il·lumina el presbiteri.

La imatge que acompanya aquest text ha estat captada per Toni Barber, que l'ha difosa aquests divendres per les xarxes socials, on es pot apreciar que la llum acolorida que projecta la rosassa il·lumina les tres imatges del presbiteri, la de la Mare de Déu, Sant Joan i Sant Esteve. El fenomen passa sempre per les mateixes dates, a mitjan febrer i a finals d'octubre.