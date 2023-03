Es Cavall de Maó és el nou gegant de la ciutat i la primera figura de bestiari festiu a l’Illa de propietat municipal que aquest dimecres va ser presentat a la plaça de la Constitució davant un nombrós públic, format per adults i sobretot petits, durant un passacarrer dels gegants de Maó, en Tomeu i na Guida, i els seus gegantons homònims.

El Cavall de Maó és una obra realitzada pel taller d’Aitor Calleja, de Pamplona, com anteriorment ja havia fet amb la parella de gegants infantil d’en Tomeu i na Guida, que ha cuidat fins al darrer detall perquè esdevingui una figura única i especial per a l’Illa.

L’Ajuntament va acordar amb el constructor que tingués unes dimensions gegantines. Així des del morro fins a la coa fa 2,60 metres i des de les orelles fins a les potes fa 2,50 metres, amb un pes de 50 quilos. Dissenyada per ser transportada per dues persones a la vegada, amb la possibilitat que ho sigui per una persona.

El batle de Maó, Hèctor Pons, va donar l’enhorabona a la Colla de Geganters de la ciutat per la seva feina i dedicació als gegants i, en definitiva, als fillets i filletes de Maó, «perquè què seria de la infantesa a Maó sense en Tomeu i na Guida i sense la il·lusió que els infants tenen o han tingut per als dos gegants estimats». Pons va aprofitar l’ocasió per demanar als pares i mares la seva col·laboració i suport a la colla de geganters «perquè sempre necessitam gent per mantenir vius en Tomeu i na Guida i la resta de gegants de la colla. Avui presentam aquesta nova figura de bestiari, jo encara no l’he vista, m’han dit que és espectacular, ara ho veurem, però sobretot esperem que us agradi i que contribueixi també a l’afició, a la tradició i a l’estima del món geganter a la nostra ciutat i que ajudi també a difondre entre els fillets i filletes la cultura de les nostres festes, l’estima i el respecte per als animals i la importància de la seva presència i participació en les nostres festes», va concloure.